La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe ragionando su un nuovo rinforzo per l'attacco della prossima stagione, e il nome caldo di queste giornate sarebbe quello dell'attaccante del Real Betis Siviglia Willian Jose; il centravanti brasiliano andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno 2024 e Giuseppe Marotta starebbe già allacciando i contatti con gli agenti del giocatore per un suo trasferimento a parametro zero in estate.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Willian Jose dal Real Betis Siviglia a parametro zero

Dopo 3 reti realizzate nelle prime cinque partite di campionato in Spagna, l'attaccante del Real Betis si è messo in mostra sulla scena internazionale; il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2024 e non sembrerebbero esserci ancora contatti per un suo rinnovo.

Proprio gli agenti del giocatore potrebbero finire per proporlo anche all'Inter, che sarebbe alla ricerca di nuovi profili per l'attacco del futuro, anche se il giocatore con i suoi 31 anni non rientrerebbe a pieno nelle richieste del mister Simone Inzaghi, che vorrebbe un profilo più giovane.

A gennaio il centravanti del Real Betis potrebbe già accordarsi con nuovi club, è in quella occasione che i nerazzurri potrebbero affondare il colpo tramite gli agenti del bomber brasiliano.

Inter-Sassuolo: in attacco Thuram-Lautaro

Nella prossima gara di campionato, in programma mercoledì 27 alle ore 20.45 allo Stadio Meazza di Milano, i nerazzurri affronteranno il Sassuolo, reduce dal successo importante contro la Juventus nello scorso turno di Serie A per 4-2.

I nerazzurri arriveranno alla sfida con il recupero sulla fascia destra di Juan Cuadrado, che però dovrebbe comunque partire dalla panchina in favore di Denzel Dumfries, rientrante tra i titolari dopo il turno di riposo contro l'Empoli.

Sulla sinistra sembrerebbe esserci un ballottaggio dell'ultima ora tra Federico Dimarco e Carlos Augusto, con quest'ultimo favorito per partire dal primo minuto.

Al centro del campo confermato Hakan Calhanoglu davanti alla difesa a dirigere le operazioni, con le due mezzali a supporto che dovrebbero essere Henrik Mkhitaryan e Nicolò Barella, al rientro da titolare dopo la rotazione effettuata a Empoli, dove è partito dall'inizio Davide Frattesi, che questa volta dovrebbe accomodarsi in panchina pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

Per quanto concerne l'attacco sembrerebbe si vada verso la riproposizione della coppia Thuram-Lautaro Martinez anche per mancanza di alternative dato l'infortunio occorso a Marko Arnautovic.