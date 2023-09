Nelle scorse ore l'attaccante dell'Adana Demirspor Mario Balotelli ha parlato ai microfoni di TV Play della corsa scudetto, sottolineando come l'Inter sarebbe in vantaggio su Juventus e Milan per la vittoria finale del tricolore. Anche l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli ha parlato alla trasmissione Pressing del campionato, evidenziando come secondo lui la Juventus non rientra nel novero delle squadre attrezzate per vincerlo.

Balotelli: 'Vedo l'Inter in vantaggio rispetto a Juventus e Milan. Mourinho? E' inattaccabile, vince sempre'

Mario Balotelli, attaccante italiano attualmente in forza all'Adana Demirspor, è stato intervistato nelle scorse ore da TV Play parlando di quella che dovrebbe essere la griglia delle favorite per la vittoria finale dello scudetto: "L’Inter quest’anno può vincere lo Scudetto.

La vedo in vantaggio rispetto a Juventus e Milan, in questo momento. Per come sono messe in campo oggi, sicuramente l’Inter sta meglio. Qualitativamente e numericamente è una squadra forte". Balotelli ha poi parlato della Roma e del suo tecnico José Mourinho, rispolverando vecchi ricordi del portoghese ai tempi dell'Inter: "Tirava fuori il meglio e il peggio di te, quando serviva e quando non serviva. E' un allenatore che vince sempre ed è un qualcosa che devi avere dentro. Non si può attaccare, è inattaccabile".

Juventus, Ravanelli: 'In questo momento il club bianconero non è all'altezza per vincere lo scudetto'

Anche l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli ha parlato delle ambizioni della Juventus in questa stagione, escludendo i bianconeri dalla lotta per il tricolore: "In questo momento non è attrezzata per vincere lo scudetto ma la cosa è che non può andare a Sassuolo e perdere così.

Si sono visti con il Sassuolo dei limiti di personalità di questa squadra perché dopo aver raggiunto il pareggio, mancavano ancora dieci minuti e la partita la devi vincere non solo tecnicamente ma con il fuoco che hai dentro perché sei la Juventus e devi fare qualcosa in più". Ravanelli ha poi parlato degli errori individuali commessi da alcuni calciatori della Juventus nella partita con il Sassuolo, sottolineando come nell'episodio dell'autogol di Federico Gatti il primo colpevole sia Szczesny che sbaglia nel passargli la palla in quella particolare zona di campo.

Infine Ravanelli, commentando l'episodio arbitrale contestato dalla Juventus per il mancato rosso a Berardi su fallo commesso ai danni di Bremer, ha evidenziato come Allegri abbia mantenuto la sua linea nei confronti dei vari direttori di gara, non giudicando ne in positivo ne in negativo l'operato del fischietto di turno.