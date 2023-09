Secondo le ultime di mercato, i dirigenti di Juventus e Napoli starebbero osservando il profilo di Antonio Conte qualora i loro rispettivi allenatori non riuscissero a dare continuità di risultati alle squadre che guidano. Del manager pugliese e di un suo eventuale ritorno alla Continassa ha parlato anche l'ex calciatore Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio.

Allegri e Garcia non sarebbero saldi sulle panchine di Juventus e Napoli, ipotesi Conte per le due piazze

Il tecnico pugliese Antonio Conte è ormai senza panchina dallo scorso 26 di marzo, quando col Tottenham scelse consensualmente di rescindere il contratto che lo legava alla formazione londinese.

Ora le cose per il classe '69 potrebbero radicalmente cambiare in quanto due squadre in Italia starebbero attraversando un periodo complicato con i rispettivi allenatori, vale a dire la Juventus e Napoli. Per quanto concerne la Juve, il club bianconero avrebbe ribadito a Massimiliano Allegri sin da inizio stagione la piena fiducia nei suoi mezzi, tuttavia i passi falsi della formazione bianconera in campionato ed un gioco che continuerebbe a mostrare le stesse lacune dei precedenti anni, potrebbero portare ad una separazione anticipata tra le parti. La scadenza naturale del contratto di Allegri nel 2025 d'altronde non apparirebbe più cosi lontana ed un eventuale ritorno alla Continassa di Antonio Conte, metterebbe d'accordo davvero tutti nella sponda bianconera di Torino, tifosi in primis.

Anche il Napoli attraverserebbe un momento complicato con il neo tecnico Rudi Garcia: il francese, arrivato nel capoluogo campano con l'arduo compito di sostituire un'icona partenopea come Luciano Spalletti, starebbe faticando a entrare nelle dinamiche della squadra. Le recenti discussioni con Kvicha Kvaratskhelia prima e Victor Osimhen dopo testimonierebbero di un tecnico alle prese con uno spogliatoio poco sereno e le prossime partite in campionato e Champions League del Napoli potrebbero paradossalmente già essere uno spartiacque per il manager ex Roma.

Per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis seguirebbe da lontano il profilo di Conte, che nonostante rappresenti un'icona juventina, porterebbe con se un curriculum da assoluto vincente.

Anche l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio della possibilità di rivedere Antonio Conte alla Juventus, dicendo: "Rivedo confusione.

C'è Giuntoli, ok, ma manca il dna Juve, anche in società. Serve qualcuno che faccia capire cosa significa la mentalità Juve. Io è quattro anni che lo dico, manca Conte. Anche i giocatori sanno che Allegri è rimasto lì solo per il contratto che ha, altrimenti un altro sarebbe già via da molto tempo".