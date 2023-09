La Juventus è stata la protagonista del calciomercato estivo soprattutto per quanto riguarda le cessioni, con diversi giocatori che fra cessioni a titolo definitivo o in prestito e mancati prolungamenti di contratto hanno lasciato la società bianconera. Partenze che hanno garantito un risparmio importante sul bilancio societario, che era il principale obiettivo della proprietà. Il prossimo lavoro del nuovo Football Director della Juventus Giuntoli potrebbe essere quello di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi incontrando i vari Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic, che sono i giocatori che insieme a Paul Pogba guadagnano di più nella Juventus.

Giuntoli starebbe lavorando al prolungamento di contratto di alcuni giocatori

Il centrocampista francese Rabiot è in scadenza di contratto a giugno 2024 e l'esigenza di incontrarlo è anche perché il rischio è che lasci Torino a parametro zero. L'idea della Juventus è quella di offrirgli un ingaggio di diverse stagioni diminuendo però lo stipendio stagionale di circa 7 milioni di euro a stagione. Non sarà facile trattare con il centrocampista in quanto anche in estate non sono mancate società pronte ad ingaggiarlo e a garantirgli un ingaggio da almeno 10 milioni di euro a stagione. Altro giocatore che è in scadenza di contratto a giugno 2025 al quale potrebbe essergli offerto un prolungamento contrattuale con ingaggio minore rispetto ai 7 milioni di euro annui che attualmente guadagna è Dusan Vlahovic.

Da valutare anche il futuro professionale di Szczesny, anche lui in scadenza contrattuale nel 2025, anche se non è escluso nel caso del portiere che lasci Torino a fine stagione. Si parla infatti del possibile arrivo di Carnesecchi dall'Atalanta.

La Juventus potrebbe prolungare l'intesa contrattuale anche con Chiesa

Altro giocatore in scadenza a giugno 2025 e che potrebbe incontrare la Juventus per decidere l'eventuale prolungamento di contratto è Federico Chiesa.

Si parla in tal caso di possibile allungamento dell'intesa contrattuale per una o due stagioni allo stesso ingaggio attuale (guadagna 5 milioni di euro a stagione) così da valutare in estate la possibilità di un incremento dell'ingaggio. Molto dipenderà dalla stagione che farà il giocatore italiano, considerando l'inizio è probabile che la Juventus possa accontentarlo garantendogli un ingaggio da almeno 7 milioni di euro a stagione.

Dovrebbe invece lasciare a parametro zero Torino a giugno Alex Sandro, in scadenza di contratto nel 2024 e che ha un ingaggio importante rispetto anche alle prestazioni delle ultime stagioni, il. brasiliano guadagna circa 6 milioni di euro a stagione.