Il mercato non finisce mai per l'Inter. Nonostante la fine della campagna di trasferimenti, per i dirigenti Marotta e Ausilio non è però ancora tempo di andare in vacanza, i due dirigenti stanno infatti lavorando ai rinnovi di contratto. La prima operazione post mercato è andata a buon fine, è infatti ufficiale il prolungamento del tecnico Simone Inzaghi sempre più apprezzato dopo l'ottimo finale della scorsa stagione e l'altrettanto buona partenza di questo campionato con i nerazzurri che veleggiano al primo posto in classifica con tre vittorie su tre senza praticamente mai soffrire.

Adesso però i dirigenti nerazzurri proseguono il lavoro per quanto riguarda i prolungamenti contrattuali dei calciatori.

Calciomercato Inter, il punto sul rinnovo di Dimarco

Ora si passa ai giocatori e uno dei temi più caldi sembra essere quello di Federico Dimarco. Il laterale sinistro è nato e cresciuto nell'Inter, poi è andato a farsi le ossa altrove per poi tornare da calciatore ormai formato. I primi anni della sua nuova avventura a Milano sono stati un crescendo, prima si è preso il posto da titolare, poi è diventato una colonna della squadra con le sue sgroppate e quel piede sinistro che ormai sempre più spesso va a imbeccare gli attaccanti. Dimarco grazie a queste prestazioni è sempre più nel giro della Nazionale tanto che Spalletti dovrebbe farlo partire titolare contro la Macedonia nel suo 4-3-3, modulo che il neo Commissario Tecnico sceglierà per l'esordio.

L'Inter non vuole perdere tempo per questo avrebbe iniziato le manovre per il rinnovo di contratto del suo laterale. A oggi Dimarco è uno dei meno pagati della rosa di Inzaghi con 1,8 milioni di euro all'anno, quasi un quinto di Calhanoglu che è il più pagato in assoluto, e molto meno dei 5,5 che percepiscono Lautaro Martinez e Marcus Thuram, sul podio degli ingaggi più alti della formazione.

Le parti sarebbero quindi al lavoro per trovare l'accordo e su un punto non ci dovrebbero essere problemi, la nuova intesa dovrebbe unire le parti fino al 2028, altri cinque anni insieme, il massimo per il regolarmente italiano.

Non ci sarebbe invece l'accordo sulle cifre dello stipendio del calciatore. L'entourage di Dimarco vorrebbe arrivare a quota 3,5 milioni all'anno, più o meno quanto De Vrji e Mkhitaryan, e poco di più del nuovo acquisito Frattesi.

L'Inter per ora sarebbe invece ferma a 2,5 o al massimo 2,7 milioni: la distanza fra le parti sarebbe quindi di almeno 800 mila euro.

Va detto che il giocatore, nonostante qualche corteggiamento dalla Premier League, a Milano sembra essere molto felice e non vorrebbe prendere in considerazione altre, eventuali, offerte, una buona base di partenza per trovare l'accordo su tutto e arrivare alla firma.