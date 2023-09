Nelle scorse ore, ai microfoni di TMW Radio, sia il giornalista Paolo De Paola sia l'ex calciatore Massimo Brambati hanno criticato piuttosto duramente l'operato di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus, reo secondo entrambi di non aver inciso positivamente sulla crescita della squadra bianconera. Anche l'ex calciatore Daniele Adani ai microfoni della Domenica Sportiva ha parlato della Juventus, concentrandosi sui motivi della sconfitta incassata contro il Sassuolo.

Juventus, De Paola al vetriolo su Allegri: 'Fossi un dirigente bianconero non avrei dubbi nel licenziarlo immediatamente'

"Se fossi un dirigente della Juventus non avrei dubbi, un allenatore così andrebbe licenziato immediatamente" questa è una delle frasi che ha speso il giornalista sportivo Paolo De Paola nei confronti di Massimiliano Allegri nel suo intervento settimanale su TMW Radio. De Paola, entrando nel merito, ha poi detto di Allegri: "Sei tu che devi cambiarla, se non lo hai fatto sei sempre tu il colpevole. Questa metamorfosi della Juve va accompagnata, altrimenti l’allenatore è solo un intralcio. La realtà delle cose dice che questo allenatore è inadeguato". De Paola ha poi continuato nella sua critica diretta verso Allegri, sottolineando come il tecnico livornese dovrebbe dimettersi per compiere un'opera di buonsenso nei confronti della Juventus e del reparto squadra.

Infime il giornalista ha evidenziato i demeriti della fase difensiva mostrata dai bianconeri contro il Sassuolo.

Juventus, Brambati: 'Allegri è un tecnico che è arrivato due anni e mezzo fa e ancora parla di quarto posto'

Anche l'ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e tra gli argomenti da lui trattati c'è stata la Juventus ed il suo tecnico Massimiliano Allegri.

Brambati, come De Paola, non ha fatto sconti al manager da Livorno dicendo: "E' un tecnico che è arrivato due anni e mezzo fa e dice che devono arrivare ancora quarti. Allora qual è il progetto per la Juve se stiamo ancora così?". Brambati, restando in tema Juventus ha poi aggiunto: "Serve qualcuno che faccia capire cosa significa la mentalità Juve.

Io è quattro anni che lo dico, manca Conte. Anche i giocatori sanno che Allegri è rimasto lì solo per il contratto che ha".

Juventus, Adani: 'Per il Sassuolo è stato fin troppo facile tirare verso la porta dei bianconeri'

Infine, anche Daniele Adani ai microfoni de La Domenica Sportiva, ha detto la propria opinione sulla sconfitta della Juventus con il Sassuolo: "Ci sono state tante situazioni in cui la Juventus ha concesso molto al Sassuolo quando aveva il pallone, così poi il Sassuolo creava molte occasioni da gol, è stato fin troppo facile tirare in porta anche quando la Juventus gestiva il pallone. Nessun dubbio sull'espulsione di Berardi, c'è qualcosa che non va con il Var".