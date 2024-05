Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube del mercato in uscita della Juventus, sottolineando come il club bianconero abbia diversi giovani calciatori da cedere per fare cassa. Balzarini ha poi parlato de rientro alla Continassa di Arthur e della situazione legata ai portieri.

Juventus, Balzarini: 'I giocatori per fare cassa sono tanti e tutti giovani'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e delle cessioni che potrebbe effettuare il club bianconero ha detto: "3 calciatori per fare cassa e vengono tutti dall'annata col Frosinone: Barrenechea ha una valutazione di 6 milioni mentre Kaio Jorge da 4.

Poi c'é Soulé che ha una valutazione da 25 milioni ma per lui il discorso è diverso, perché a Motta piace e può restare. Huijsen è un costo 0 e può essere ceduto per 20 milioni di euro: su di lui ci sono diverse squadre di Premier League. Poi c'é il discorso Chiesa, che se parte, fa incassare almeno 40 milioni di euro alla Juventus.

Balzarini ha poi parlato di Arthur: "Se gioca la finale di Conference League toccherà 48 presenze stagionali. La Fiorentina non verserà nelle casse della Juve 20 milioni di euro ed il brasiliano ha recentemente sottolineato come gli piacerebbe lavorare con Thiago Motta. Chissà dunque che con l'arrivo del nuovo tecnico il regista non possa trovare spazio in bianconero"

Sulla situazione portieri, Balzarini ha sottolineato: "Perin ha giocato poco quest'anno, anche perché la Juve non ha partecipato alle coppe e non c'era questa necessità di fare rotazione.

Ha dunque maturato la volontà di giocare maggiormente e potrebbe essere accontentato nella prossima stagione, nella quale serviranno delle rose ampie e dei calciatori affidabili. Certo è che se dovesse restare Szczesny, visto come il primo nel ruolo e con il probabile arrivo di Di Gregorio, Perin dovrebbe giocarsi il posto da comprimario.

Balzarini ha poi concluso il suo intervento dicendo: "Secondo me far partire il mondiale per club nell'annata in cui si gioca la nuova ed allargata Champions League e la Serie A rimane a 20 squadre è una stupidaggine. Non siamo solo noi in Italia a lamentarci che si gioca troppo ma anzi anche in Spagna sono propensi nel ridurre gli impegni annuali.

La prossima stagione, sarà massacrante a livello muscolare non solo per la Juventus ma per tante altre società.

Juventus, i tifosi commentano le parole di Balzarini: 'Perché svendere i propri gioielli?'

Tanti tifosi hanno commentato le parole di Balzarini: "Ma perché una squadra che ha problemi economici e di liquidità, dovrebbe vendere o svendere i suoi gioielli giovani, anziché tenerli e puntarci sopra?" scrive un tifoso. Un altro sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Vendere per fare cassa e comprare giocatori che sono del livello di quelli che vendi è assurdo".