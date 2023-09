'Non si deve far saltare, troppo facile. Non capisce, bisogna farli stare giorni giorni e giorni': così Massimiliano Allegri durante Juventus vs Lazio rivolto verso la propria panchina in segno di stizza.

Destinatario della frase Andrea Cambiaso, subentrato nel secondo tempo al posto di Filip Kostic, impegnato a fare la fase difensiva in un modo che non ha evidentemente soddisfatto Massimiliano Allegri.

Allegri riprende anche Weah

Sempre nel secondo tempo della gara tra la Juventus e la Lazio, vinta 3 a 1 dai bianconeri, anche Timothy Weah ha ricevuto una strigliata, sempre indiretta, dal tecnico: nel finale l'esterno USA ha avuto una grande occasione a porta praticamente vuota decidendo però di impattare la sfera di piede e non di testa, cosa che sarebbe stata più logica, andando così a spedire alto sulla traversa.

"Deve andare di testa" ha 'replicato' Allegri mimando il gesto che avrebbe dovuto secondo lui esibire l'esterno statunitense.

Entrambi i casi appaiono esempi perfetti di quanto solitamente Allegri va dicendo anche nelle conferenze stampa di rito, quando asserisce che i giovani bravi giocano ma che vanno 'educati' in tanti contesti con perseveranza e impegno.

Tre partite in sette giorni per la Juventus

Al di là di sporadici casi, appare sotto gli occhi di tutti come la Juventus stia giocando meglio. E' alta, aggressiva e cinica, crea tanto e corre molto. Tutti fattori che hanno condotto la squadra al secondo posto a quota 10 punti, insieme ovviamente alla ritrovata e smagliante forma di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, autori in due di 7 gol sui 9 realizzati fin qui dai bianconeri.

Sabato 23 settembre la Juventus sarà in campo contro il Sassuolo, pochi giorni dopo la Vecchia Signora sarà nuovamente impregnata contro il Lecce nel turno infrasettimanale e poi di nuovo nel weekend contro l’Atalanta.

Dati gli impegni ravvicinati Massimiliano Allegri farà sicuramente ruotare i suoi, non tanto alla prossima contro il Sassuolo quanto presumibilmente quella dopo contro il Lecce.

Nel pre Juventus vs Lazio lo stesso Allegri aveva evidenziato come fosse difficile per lui lasciare fuori gente come Milik, ottimo professionista che ha avuto un impatto importante fin da quando è arrivato in bianconero. Probabile dunque che contro i salentini sia lui e non Vlahovic a guidare l'attacco.

Per prepararsi al meglio al match contro i neroverdi i bianconeri svolgeranno anche una seduta a porte aperte per raccogliere l'abbraccio dei tifosi.