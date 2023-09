Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, la Juventus avrebbe messo nel radar per il mese di gennaio Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli che andrà in scadenza di contratto con il club partenopeo nel 2024.

Inoltre, la società bianconera vorrebbe rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic, centravanti serbo che intanto piacerebbe al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Juve, Zielinski non sta trovando l'accordo di rinnovo con il Napoli, i bianconeri ci pensano per gennaio

La Juventus starebbe pensando al mercato dei centrocampisti per il mese di gennaio, specie se Paul Pogba venisse effettivamente squalificato per doping venisse confermata, e per questo motivo il ds bianconero Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino il nome di Piotr Zielinski.

Il mediano polacco del Napoli andrà in scadenza di contratto con la società partenopea nel 2024 e le indiscrezioni vorrebbero le parti ancora lontane dal trovare un accordo di rinnovo. Ecco perché la Juventus avrebbe intenzione di bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis nella sessione di riparazione invernale per tracciare le basi per una trattativa per Zielinski.

L'attuale valutazione del polacco si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro ma è evidente che qualora il Napoli arrivasse a gennaio senza aver l'accordo di rinnovo con Zielinski, allora la valutazione del classe '94 a sei mesi dalla scadenza naturale del suo contratto subirebbe una drastica riduzione di valore.

La Juventus in ogni caso valuterebbe anche altri profili per il centrocampo e potrebbe tornare su Samardzic dell'Udinese: il mediano serbo, dopo aver sfiorato l'Inter nella scorsa sessione estiva, dovrebbe tornare sul mercato a gennaio, con una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.

La Juventus vorrebbe blindare Vlahovic ma il Real Madrid gli avrebbe messo gli occhi addosso

Uno degli ultimi obiettivi della Juventus sarebbe quello di rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic, attaccante serbo che dopo i due gol segnati alla Lazio ha confermato un momento di forma smagliante. Il desiderio del club bianconero sarebbe quello di allontanare una scadenza contrattuale che attualmente segna l'anno 2026, proponendo a Vlahovic un aumento di stipendio basato sul raggiungimento di bonus.

In tutto questo dalla Spagna sarebbero convinti che il Real Madrid nel mese di gennaio potrebbe presentare una prima offerta alla Juve proprio per Vlahovic. Il club iberico infatti starebbe cercando un attaccante che possa raccogliere la pesante eredità di Karim Benzema e non potendo raggiungere profili del calibro di Haaland, i "Galacticos" vorrebbero ripiegare su un calciatore più raggiungibile a livello economico come Vlahovic. La Juventus, valuterebbe comunque il suo centravanti serbo non meno di 80 milioni di euro.