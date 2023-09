La dirigenza sportiva del Bayern Monaco starebbe valutando un possibile investimento per la fascia sinistra per la prossima finestra di mercato estiva ed il nome nuovo di queste settimane sarebbe quello di Federico Dimarco, esterno dell'Inter; per arrivare al giocatore italiano la società bavarese potrebbe mettere sul tavolo delle trattative un'offerta importante nella prossima estate.

L'idea del Bayern Monaco per la difesa: Dimarco dall'Inter per la sinistra

L'esterno italiano sarebbe ormai corteggiato da mezza Europa per le sue ottime prestazioni a livello nazionale ed internazionale; il calciatore però si troverebbe molto bene a Milano e per strapparlo ai nerazzurri servirebbe un'offerta irrinunciabile e dal grande valore economico.

Sul calciatore avrebbero messo gli occhi diversi top club europei e tra questi quello che starebbe facendo più sul serio sarebbe il Bayern Monaco, che potrebbe provare l'affondo per il giocatore nella prossima estate.

I nerazzurri non vorrebbero privarsi del giocatore, considerato una colonna portante dell'Inter di Simone Inzaghi, che difficilmente rinuncerebbe al giocatore, nonostante ormai abbia un'alternativa di livello come Carlos Augusto per poterlo eventualmente sostituire.

L'Inter verso la Champions League: primo ostacolo Real Sociedad

Dopo le ottime prove in campionato, dove i nerazzurri guidano la classifica con 12 punti in 4 gare a punteggio pieno, mercoledi sera l'Inter affronterà il primo test della Champions League, con la trasferta di San Sebastian contro il Real Sociedad.

Secondo le ultime indiscrezioni da Appiano Gentile, i nerazzurri dovranno fare a meno di Hakan Calhanoglu, che avrebbe accusato un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra, che però non dovrebbe metterlo in dubbio per la prossima partita di campionato.

Anche Juan Cuadrado non parteciperà alla prima uscita dei nerazzurri in Champions League per via del reiterarsi del problema di tendinite; anche in questo il calciatore dovrebbe riuscire a recuperare totalmente per la prossima trasferta di campionato.

I nerazzurri dovrebbero partire con la solita formazione 3-5-2, con Sommer in porta, Acerbi, Bastoni e Pavard, all'esordio con la maglia dell'Inter completare la linea difensiva.

A centrocampo vista l'assenza del centrocampista turco, autore di due gol nelle prime quattro gare di campionato, ci potrebbe essere Asslani, che godrebbe di maggiore fiducia rispetto alla scorsa stagione e potrebbe partire da titolare nell'esordio in Champions League dei nerazzurri.

La gara, valevole per il primo turno del girone di Champions, sarà in diretta in esclusiva su Prime Video.