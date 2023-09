Nelle scorse ore il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dello scudetto e della quota massima che potrebbe essere utile per vincerlo.

Delle ambizioni tricolore della formazione bianconera ha detto la sua opinione con un editoriale pubblicato dalla Gazzetta dello Sport anche Pierluigi Pardo.

Juventus, Allegri lancia la carica: 'Obiettivo arrivare a dicembre tra le prime quattro per poi giocarsela per lo scudetto'

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è tornato a parlare nella canonica conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà i bianconeri impegnati contro l'Empoli di Zanetti.

Il tecnico livornese, parlando delle ambizioni bianconere, ha dunque posto la quota massima utile per vincere lo scudetto: "Per vincere lo scudetto serviranno tra gli 86 e i 90 punti. Il Napoli è favorito e ha Osimhen che sposta gli equilibri, Milan e Inter sono forti ma siamo solo agli inizi. L'obiettivo è arrivare a dicembre tra le prime quattro posizioni, per poi giocarcela nella seconda metà di stagione".

Allegri ha poi parlato del mercato fatto dalla Juventus, sottolineando di aver concordato ogni mossa fatta dal neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

L'allenatore toscano poi ha evidenziato come la scelta del club bianconero di puntare sostanzialmente sugli stessi calciatori della scorsa annata fosse l'unica opzione sensata da percorrere.

Allegri è poi sceso nel dettaglio delle condizioni di diversi calciatori nella rosa della Juventus: su Vlahovic ha detto di vederlo in forma e più sereno dopo i due gol che ha trovato nelle prime partite di campionato. Su Kostic, il tecnico bianconero ha detto non averlo messo in panchina nelle precedenti uscite della Juve per motivi legati al mercato e che nella gara di domani con l'Empoli, il serbo potrebbe iniziare da titolare.

Infine parlando di Pogba ha evidenziato come il francese, nonostante debba essere utilizzato con il conta gocce per evitargli problemi fisici, resti un calciatore superiore alla media.

Juve, Pardo: 'Gli ingredienti di Allegri per puntare allo scudetto sono Vlahovic, Rabiot e la ripresa di Chiesa e Pogba'

Anche il cronista di Dazn Pierluigi Pardo ha scritto un editoriale sulla Gazzetta dello Sport dedicato alla Juventus e alle ambizioni da scudetto che nutre la squadra guidata da Massimiliano Allegri: "Vlahovic deve fare meglio di un anno fa, Allegri non lo nasconde: vuole che partecipi di più al gioco.

Appena gli parli di Rabiot si illuminano gli occhi, Chiesa e Pogba potrebbero essere iniezioni brusche di talento, il riposo rispetto a chi gioca in Europa sarà una chiave importante. Se questi ingredienti basteranno per tornare a trionfare è presto per dirlo".