Finisce con l'esultanza sotto al settore ospiti da parte dei calciatori del Crotone la gara dello Stadio "Massinimo" di Catania. A portare a casa i tre punti sono gli squali di Lamberto Zauli grazie ad una rete siglata nella ripresa da Alessio Tribuzzi. Una gara difficile per i calabresi scesi in campo davanti a circa 20 mila spettatori siciliani. A fine gara a prendere la parola, analizzando l'esito dell'incontro, sono stati i tecnici delle due formazioni.

Crotone, Zauli soddisfatto

Un risultato che supera le aspettative della vigilia in casa Crotone e che lascia soddisfatto il tecnico Lamberto Zauli.

Vittoria alla prima gara stagionale, sul campo di una delle formazioni favorite al salto di categoria. "Il Catania non ci ha permesso di essere molto aggressivi in campo, la squadra ha trovato l'equilibrio, siamo stati fortunati in alcuni episodi ma fa parte del gioco. In campo si sono visti ottimi giocatori, siamo stati bravi a trovare un bellissimo gol. Venire a Catania alla prima gara, dopo la loro promozione dello scorso anno in una città che propone 20 mila persone sugli spalti in Serie C non era semplice. Ci teniamo stretto questo risultato, è stato veramente importante e per questo sento di dover fare i complimenti ai miei ragazzi".

Il rammarico di Tabbiani

Umore opposto sulla panchina del Catania.

Il tecnico dei siciliani Luca Tabbiani accetta la sconfitta ma non può far altro che incassare un k.o. frutto di una serata sfortunata che ha visto i siciliani colpire un palo e due traverse prima di subire la rete degli ospiti. "La squadra ha fatto tutto ciò che doveva fare per ottenere un risultato positivo. Uscire sconfitti da questa partita ha dell'incredibile.

Mi dispiace per i ragazzi e per i tifosi che però hanno applaudito a fine match. Ho detto ai nostri calciatori che da questa partita devono uscire con più certezze, sono rimasto colpito da tutti".

Crotone, prima vittoria a Catania

Per il Crotone il successo della prima giornata di Serie C 2023-2024 a Catania rappresenta un dato storico.

I rossoblù nella loro storia non erano mai riusciti a vincere nell'impianto di gioco etneo in una gara di campionato. L'unico successo a Catania del Crotone risaliva alla Coppa Italia del 1999-2000, gara portata a casa con il risultato finale di 1-2. L'ultimo precedente a Catania tra le due formazioni si era invece concluso in parità. Si tratta dell'1-1 maturato nella stagione di Serie B 2014-2015. Anche lo scorso anno il Crotone aveva iniziato con una vittoria in Sicilia, 2-4 sul campo del Messina.