Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano è tornato a parlare alla Bobo Tv della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri, criticandolo per la prestazione poco offensiva offerta dai suoi uomini contro il Lecce. Tutt'altro che negativo è stato invece il commento di Mauro Tassotti, ex calciatore del Milan che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha elogiato la mentalità offensiva che Allegri porta nelle sue squadre.

Juventus, Cassano: 'Per Allegri conta il risultato ma i cavalli si vedono al finale e lui non ha vinto nulla'

Antonio Cassano, ex calciatore tra le tante di Inter e Roma, è tornato a parlare alla Bobo Tv della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri.

"Allegri? La Juve doveva creare e dominare contro il Lecce. L'importante per lui è vincere ma un buon cavallo è quello che si vede nel finale e lui non ha vinto nulla. Ha meritato questo sì ma mi aspetto che vada nelle file avversarie e crei 25 occasioni. Col Lecce se l'è meritato. Anche se ne vincono otto di fila però la Juve non cambierà mai idea. Grazie all'errore dell'Inter sono rientrati in gioco". Cassano si è poi soffermato su un calciatore che lo ha particolarmente colpito, il centrocampista Daniel Boloca, dicendo quanto segue: "Ho visto le ultime due partite di Boloca del Sassuolo: contro la Juve ha fatto una partita pazzesca, ma anche l'altro giorno a Milano, nello stadio dell'Inter, ha fatto una partita di una personalità incredibile.

E' un ragazzo da tenere sotto controllo: nell'arco di poco tempo può diventare un giocatore top a livello internazionale, mi è piaciuto tantissimo".

Juventus, Tassotti: 'Allegri è bravissimo, capisce il calcio e soprattutto ha una mentalità ultraoffensivista'

Di Massimiliano Allegri e del suo operato alla Juventus e al Milan ha parlato anche Mauro Tassotti, ex calciatore che nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista in esclusiva alla Gazzetta dello Sport.

"Allegri? Non lo conoscevo. Mi sono subito sintonizzato con le sue idee, un allenatore svelto e veloce. È stato coinvolto, o si è fatto tirare dentro, in un assurdo dibattito sui 'giochisti' e i 'risultatisti'". Tassotti, continuando sul tema Allegri, ha poi descritto le idee tattiche del toscano andando contro quegli stereotipi che lo dipingerebbero come un difensivista: "Massimiliano è bravissimo, capisce il calcio, e ha una mentalità ultraoffensivista.

Ragazzi, non è facile vincere con il Milan e con la Juve. Lui lo ha fatto". Tassotti ha poi dedicato un pensiero al Milan, prima facendo i complimenti a Stefano Pioli per il gioco mostrato dalla formazione rossonera e poi parlando di Leao e sottolineando come i suoi movimenti a volte indolenti possano innervosire il pubblico.