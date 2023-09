Secondo le ultime di mercato, la possibile cessione di Illing-Junior farebbe entrare nelle casse della Juventus quella liquidità necessaria per provare ad acquisire a gennaio uno tra Domenico Berardi del Sassuolo o Mattia Zaccagni della Lazio. Inoltre il ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli seguirebbe la crescita di un altro esterno, vale a dire Andrea Colpani del Monza.

Juventus, la cessione di Illing-Junior faciliterebbe l'arrivo di uno tra Zaccagni o Berardi a gennaio

La Juventus, vista l'abbondanza di esterni in rosa, starebbe valutando la cessione di almeno un elemento sulla fascia ed il nome che potrebbe lasciare la Continassa sarebbe quello di Illing-Junior.

Il classe 2003 inglese avrebbe infatti mercato e non verrebbe considerato imprescindibile dal tecnico Massimiliano Allegri. Se dunque il direttore sportivo Cristiano Giuntoli riuscisse a piazzare il calciatore ex Chelsea per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, la Juventus avrebbe poi parte della liquidità necessaria per lanciare l'assalto ad uno fra Domenico Berardi e Mattia Zaccagni. Per quanto concerne il primo, l'esterno del Sassuolo è già stato vicinissimo a divenire un calciatore bianconero nella scorsa estate, salvo poi restare nel club emiliano e regalare prestazioni da fuoriclasse anche contro la stessa Juventus. Il piano di Giuntoli, sarebbe quello di presentarsi nuovamente dinnanzi all'ad Giovanni Carnevali per cercare di intavolare una nuova trattativa per il classe '94.

Se questa dovesse naufragare ancora, allora il direttore sportivo bianconero potrebbe "ripiegare" sul profilo di Mattia Zaccagni: l'attaccante della Lazio, partito in sordina quest'anno con la maglia dei biancocelesti, starebbe trovando difficoltà con il suo agente a trovare un accordo di rinnovo con il presidente Claudio Lotito.

La Juventus, potrebbe dunque insinuarsi tra le parti e cercare di strappare il calciatore dalla squadra capitolina per una cifra sicuramente inferiore rispetto ai 30 milioni di euro che ad oggi chiederebbe la Lazio.

Juventus, Colpani sarebbe un calciatore nel radar del ds Cristiano Giuntoli

Il direttore sportivo della Juventus Giuntoli seguirebbe anche altri calciatori per il ruolo dell'esterno e tra questi spunterebbe il profilo di Andrea Colpani: classe 99 ed originario di Brescia, Colpani sta giocando in Serie A il suo primo e vero campionato da titolare con la maglia del Monza, dove come laterale destro in 6 partite ha già realizzato 3 gol.

Un bottino che potrebbe crescere nell'annata come la sua valutazione, che ad oggi si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Giuntoli, che sarebbe un suo grande estimatore, lo seguirebbe da lontano pronto ad entrare in azione nella prossima estate in caso Colpani vivesse un'annata da assoluto protagonista sotto la guida di Palladino.