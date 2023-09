Secondo le ultime di mercato, la Juventus starebbe pensando all'eventuale post Paul Pogba ed avrebbe messo nel mirino due centrocampisti, Khephren Thuram del Nizza e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid. Inoltre il club bianconero osserverebbe per la prossima sessione di riparazione invernale il nome di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo che a detta dello stesso ad dei neroverdi Giovanni Carnevali potrebbe lasciare la squadra a gennaio.

Juventus, a centrocampo si studiano i nomi per un eventuale post Pogba: De Paul e Thuram tra i candidati

La Juventus starebbe studiando diversi profili a centrocampo per il mercato di gennaio e qualora la squalifica per doping inferta a Paul Pogba venisse confermata, allora il ds bianconero Cristiano Giuntoli potrebbe accelerare per uno tra Khephren Thuram e Rodrigo De Paul. Per quanto concerne Thuram, il giovane centrocampista del Nizza a soli 22 anni avrebbe già attratto le attenzioni di diversi top club sparsi per l'Europa. La Juventus starebbe dunque tentando di intavolare una trattativa con il padre nonché agente del calciatore, Lilian Thuram, per convincerlo a indirizzare il figlio verso un futuro in bianconero.

Qualora le parti trovassero un accordo, allora poi la Juventus potrebbe andare direttamente dal Nizza con un'offerta da circa 30 milioni di euro.

Per quanto concerne De Paul invece, il mediano argentino sarebbe in uscita dall'Atletico Madrid ormai da mesi e il suo profilo piacerebbe a tutti nella Continassa, specie a Massimiliano Allegri.

I "Colchoneros" potrebbero dunque cederlo già dalla prossima sessione invernale di riparazione ma non accetterebbero meno di 40 milioni di euro per lasciarlo andare. Una cifra che il club bianconero non sarebbe disposto ad investire per un calciatore che nel 2024 compirà 30 anni. Oltre a Thuram e De Paul la Juventus valuterebbe anche altri profili come ad esempio quello di Lazar Samardzic: dopo aver sfiorato nella scorsa sessione di rafforzamento estiva l'Inter, il mediano dell'Udinese potrebbe tornare sul mercato a gennaio, con Pozzo che chiederebbe per una sua cessione 23-25 milioni di euro.

Juventus, Berardi sarebbe di nuovo nel mirino dei bianconeri, Carnevali: 'Addio a gennaio? Mai escluderlo'

La Juventus, oltre al centrocampista, a gennaio potrebbe acquisire anche un esterno offensivo ed il nome che starebbe tornando di moda alla Continassa è quello di Domenico Berardi. Proprio dell'attaccante del Sassuolo e di un suo possibile addio nella sessione di riparazione invernale ha parlato a Tuttosport l'ad dei neroverdi Giovanni Carnevali: "Addio a gennaio? Mai escluderlo, magari arriveranno proposte più importanti, non posso dirlo, ma è evidente che il Sassuolo non ha bisogno di vendere": Carnevali, tra il serio ed il faceto ha poi aggiunto: "Mi chiedete se sabato andrò a cena con Giuntoli? La partita è al pomeriggio, no, non andrò a cena con la Juventus".