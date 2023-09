Federico Chiesa ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria della Juventus in casa contro il Lecce.

Il giocatore ha parlato delle responsabilità che si hanno in una società importante come quella bianconera. Relativamente al match contro i salentini ha riconosciuto che nel primo tempo della partita contro il Lecce c'erano alcune "scorie" dovute al fatto che la squadra aveva giocato solo tre giorni prima. Tuttavia, ha evidenziato il desiderio della Juventus di giocare un calcio moderno e aggressivo, come richiesto da Massimiliano Allegri.

Ha aggiunto che ci sono stati degli errori nel primo tempo, ma ha sottolineato la crescita della squadra nel secondo tempo, che ha portato alla vittoria.

Chiesa ha parlato della responsabilità che ha un giocatore della Juventus

"Quando giochi alla Juve le responsabilità le hai, chiunque, una storia grandissima, quando indossi questa maglia c'è tanta responsabilità", sono state queste le dichiarazioni di Federico Chiesa a Dazn dopo la vittoria della Juventus contro il Lecce per 1-0.

Il fantasista classe '97 ha poi affermato che tutti i giocatori, giovani e veterani, condividono questa responsabilità e che ci sono giocatori con una grande leadership, come il capitano Danilo e Adrien Rabiot, oltre a giovani talenti desiderosi di dimostrare il proprio valore, come Miretti e Fagioli.

Federico Chiesa sul calcio moderno

Il giocatore ha affrontato il tema del calcio moderno, sottolineando l'importanza del pressing e dell'atteggiamento propositivo. Ha però ammesso che in alcune situazioni bisogna anche saper aspettare e non essere sempre troppo sbilanciati in avanti.

Chiesa ha aggiunto più che la squadra bianconera in questo momento sta lavorando per seguire la filosofia del mister, ma che deve anche essere in grado di adattarsi ai momenti e di capire quando è necessario aspettare.

Poi Chiesa ha rivelato che Allegri desidera che lui giochi più vicino alla porta avversaria, suggerendogli quindi un ruolo più avanzato.

Il giocatore della Juventus ha parlato anche dei suoi compagni nel settore avanzato

Il giocatore della Juventus ha parlato anche dei suoi compagni del reparto avanzato, fra questi Dusan Vlahovic, con cui aveva giocato già alla Fiorentina, rivelando l'amicizia costruita con lui sin dai tempi della sua esperienza nella società toscana.

Ha menzionato anche Moise Kean e Arkadiusz Milik come grandi giocatori che contribuiranno alla crescita della squadra. Ha aggiunto che anche il giovane talento Yildiz sta crescendo, affermando che nella rosa juventina c'è una competizione sana.