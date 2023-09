Domenica 1° ottobre alle ore 18 si giocherà Atalanta-Juventus, match valido per il 7° turno della Serie A 2023/24. Gasperini potrebbe affidarsi nuovamente al tandem d'attacco composto da De Ketelaere e Lookman, complice anche l'infortunio di Scamacca che lo terrà fuori dal terreno di gioco per circa un mese. Allegri, invece, parrà dar spazio a Rugani al posto di Gatti in difesa nonché a Milik in sostituzione di Vlahovic in attacco.

Statistiche: gli ultimi quattro incontri disputati nel massimo campionato italiano tra Juventus e Atalanta vedono perfetto equilibrio tra le due compagini, con una vittoria per parte e due gare terminate in parità.

Il difensore juventino Danilo, inoltre, è andato a segno in due dei quattro match citati.

L'ultimo turno di Juventus e Atalanta

La Dea, nella giornata scorsa, si è imposta alla Stadio Marc'Antonio Bentegodi col risultato di 1-0 contro l'Hellas Verona di Baroni, grazie al goal messo a segno da Koopmeiners nella prima frazione di gioco. La squadra piemontese, invece, ha fatto bottino pieno per 1-0 tra le mura amiche contro il Lecce di D'Aversa, per merito della rete di Milik nel primo tempo.

Atalanta, infortunati Tourè e Scamacca

Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta militano in quarta posizione con 12 punti conquistati a -1 proprio dalla Vecchia Signora appollaiata al momento sull'ultimo gradino del podio con 13 lunghezze.

L'allenatore della squadra bergamasca, per tentare di far punti contro la Juventus, potrebbe optare per il 3-4-1-2, schierando Carnesecchi come portiere. I titolari della difesa, intanto, saranno presumibilmente Kolasinac, Toloi e Djimsiti, mentre a centrocampo troveremo Ruggeri, Ederson, De Roon e Zappacosta. Sulla trequarti campo, invece, il cardine parrebbe dover essere Koopmeiners, il quale avrà il compito di fornire palle goal al duetto offensivo composto da De Ketelaere e Lookman.

Salteranno l'incontro per infortunio Scamacca e Tourè.

Juventus, out De Sciglio e Alex Sandro

Allegri e la sua Juventus sono reduci dalla vittoria contro il Lecce, tre punti conquistati di misura che hanno ridonato fiducia all'ambiente e fatto scorgere qualche sprazzo di bel gioco. Per continuare su tale andazzo vincente, il tecnico bianconero potrebbe scegliere di schierare ancora una volta il 3-5-2, con Szczesny come estremo difensore.

I tre interpreti della fase arretrata dovrebbero essere Rugani, Bremer e Danilo. A centrocampo, invece, i titolari avranno buone chance di essere Cambiaso come esterno sinistro e McKennie ad agire sul fronte destro, mentre in mezzo al reparto ci saranno Locatelli, Rabiot e Fagioli. Vlahovic, infine, parrebbe partire dalla panchina per lasciar spazio alla coppia d'attacco composta da Chiesa e Milik. Non saranno del match Pogba, a causa della sospensione per doping, ma anche gli infortunati Alex Sandro e De Sciglio.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi, Djimsiti, Kolasinac, Toloi, Ruggeri, Zappacosta, Ederson, De Roon, Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Rugani, Bremer, Danilo, McKennie, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Cambiaso, Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.