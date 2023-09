La Juventus ha chiuso il Calciomercato estivo con due cessioni in prestito al Frosinone, Matias Soulé e Kaio Jorge, che hanno raggiunto Enzo Barrenechea: i tre sono stati spediti in prestito per motivi differenti, l'argentino e il mediano per potere giocare con continuità e tornare alla base più maturi, l'attaccante centrale per riprendere la forma dopo un anno fermo a causa di un grave infortunio.

E' invece rimasto a Torino Hans Nicolussi Caviglia, già reduce da un anno in prestito alla Salernitana. In molti si aspettavano che sarebbe potuto partire di nuovo in prestito ma l'ottima performance estiva del centrocampista ha convinto Massimiliano Allegri a confermarlo e a trattenerlo in rosa come prima alternativa a Manuel Locatelli.

Allegri ha dato fiducia a Hans Nicolussi Caviglia: sarà l'alternativa a Locatelli

Nonostante sia stato spesso vicino alla cessione Hans Nicolussi Caviglia alla fine è rimasto a Torino divenendo parte della rosa 2023-2024 a tutti gli effetti. Una scelta significativa ma che dimostra la fiducia di Massimiliano Allegri e della società bianconera nei confronti del centrocampista cresciuto nel settore giovanile. Una preparazione estiva convincente quelle del 23enne che ha condotto Massimiliano Allegri a confermarlo nonostante fin qui, nei primi tre match di campionato, non sia mai stato schierato.

Attualmente Nicolussi Caviglia è l'alternativa a Locatelli, può giocare dunque sia da mediano che da mezzala, una permanenza la sua che si spiega anche per via delle precarie condizioni fisiche di Pual Pogba, che anche ieri dopo il match di Empoli che i bianconeri hanno vinto per 2-0 ha accusato un piccolo problema fisico.

Come Caviglia anche Miretti è rimasto in bianconero

Detto dei vari Kaio Jorge, Matias Soulé ed Enzo Barrenechea, anche Facundo Gonzalez prelevato dal Valencia è stato spedito in prestito alla Sampdoria, in Serie B: oltre a Nicolussi Caviglia è invece rimasto a Torino anche Fabio Miretti, schierato titolare ieri nel match di Empoli che rispetto ai pari grado dimostra già una certa maturità figlia anche dello scorso anno, quando Massimiliano Allegri gli ha dato molta fiducia schierandolo più volte titolare sotto punta o a centrocampo nel ruolo di mezzala.

Tra i giocatori andati in prestito anche Filippo Ranocchia, mentre c'è il rischio concreto di salutare De Winter a fine anno dato che in caso di salvezza il Genoa dovrà obbligatoriamente riscattarne il cartellino a 10 milioni di euro circa.