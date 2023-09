La Juventus nell'anticipo di Serie A contro il Sassuolo è stata sconfitta per 4-2. Gli errori individuali di Wojciech Szczesny e Federico Gatti sono stati evidenti, ma tutta la squadra non ha giocato bene. Anche Dusan Vlahovic non è apparso al meglio e ha fallito alcune occasioni importanti. Stando a quanto rivelato da Dazn, il centravanti serbo è apparso piuttosto arrabbiato, soprattutto con sé stesso, e al momento del cambio ha scosso la testa e ha dato una manata alla panchina.

Tonfo della Juventus

La Juventus, nel match contro il Sassuolo, è apparsa molto svagata e alcuni giocatori bianconeri hanno fatto errori piuttosto evidenti che hanno portato a incassare quattro gol.

A parte le falle della difesa, i bianconeri sono stati poco lucidi anche in avanti e Dusan Vlahovic non ha reso come nelle ultime partite. L’unico ad aver lottato e provato a fare qualcosa in avanti è stato Federico Chiesa.

Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara contro il Sassuolo, aveva in qualche modo manifestato la sua preoccupazione poiché aveva visto troppo entusiasmo. Alla fine il tecnico livornese ha avuto ragione, dato che la Juventus ha giocato davvero un bruttissima partita.

A pesare sono stati anche gli errori personali: in particolare Dusan Vlahovic ha fallito alcune occasioni importanti soprattutto a inizio ripresa. Il giocatore serbo ha capito di non aver giocato all’altezza delle sue possibilità e si è molto arrabbiato, soprattutto con sé stesso, in particolare il gol sbagliato all’inizio del secondo tempo ha pesato sul suo umore.

Previsti cambi nella gara contro il Lecce

La Juventus, in queste ore, è già tornata alla Continassa per preparare la partita contro il Lecce del 26 settembre. In questa occasione, però, Massimiliano Allegri potrebbe fare qualche cambio di formazione per permettere a qualche titolare di riposare: non è da escludere che in attacco possano trovare spazio Moise Kean e Arek Milik.

Mentre sembra difficile che possa essere un avvicendamento in porta visto che Massimiliano Allegri ha spiegato di avere massima fiducia in Wojciech Szczesny: “Lui è il titolare e su questo non c'è nessun dubbio".

Anche in difesa non dovrebbero esserci grandi novità poiché Alex Sandro è infortunato. L’unico che potrebbe trovare spazio sarebbe Daniele Rugani, ma a quel punto a star fuori dovrebbe essere Gleison Bremer. Il numero 3 juventino, però, è stato uno di quelli che ha commesso meno errori a Sassuolo, dunque sembra difficile che possa star fuori.