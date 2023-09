Secondo le ultime di mercato la Juventus potrebbe tornare nelle prossime sessioni di mercato su Lucas Vasquez, laterale destro del Real Madrid dall'estrema poliedricità che il club spagnolo valuterebbe circa 8 milioni di euro. Inoltre sia l'Inter che il Napoli avrebbero messo nel mirino per gennaio Albert Gudmunsson, esterno offensivo islandese di ventisei anni che il Genoa attualmente valuterebbe 5 milioni di euro.

Juventus, la società bianconera non avrebbe tolto gli occhi di dosso a Lucas Vasquez del Real Madrid

La Juventus nella prossima stagione potrebbe tornare sul mercato per acquisire un esterno destro ed il nome che piacerebbe da tempo ai bianconeri sarebbe quello di Lucas Vasquez: il fluidificante spagnolo del Real Madrid godrebbe di un particolare apprezzamento alla Continassa per la sua estrema duttilità, in quanto capace di giocare sia come terzino basso in una difesa a 4, sia come braccetto in una retroguardia a 3 sia come ala offensiva in un tridente.

Inoltre, il contratto in scadenza nel 2025 per Vasquez potrebbe essere un elemento determinante sul quale basare l'eventuale trattativa che il club bianconero avrebbe intenzione di intavolare con i "Blancos". Lo stesso Vasquez potrebbe spingere per una cessione, in quanto il suo ruolo nel Real Madrid rimarrebbe quello di un ottimo comprimario: anche quest'anno, lo spagnolo è infatti stato usato col contagocce da Carlo Ancelotti e gli appena 18 minuti di gioco collezionati in campionato dall'inizio della Liga ne sono una riprova. In tutto questo, il Real Madrid valuterebbe il cartellino di Vasquez una cifra vicina agli 8 milioni di euro, cifra che rischierebbe di scendere ulteriormente al termine della stagione in corso.

Inter, possibile sfida di mercato al Napoli per il profilo di Albert Gudmundsson del Genoa

L'Inter ed il Napoli starebbero guardando alla sessione di mercato invernale per un rinforzo in attacco ed il nome che entrambe le società avrebbero messo nel mirino sarebbe quello di Albert Gudmunsson. Classe '97 nato a Reykjavík, Gudmunsson è stato protagonista con il Genoa di un inizio di campionato convincente condito da una rete ed un assist in 539 minuti di gioco complessivi.

Un bottino interessante che unito alle potenzialità e alla duttilità mostrata in campo dal calciatore islandese potrebbe scatenare un duello di mercato proprio tra Inter e Napoli. Attualmente il Genoa valuterebbe Gudmunsson circa 5 milioni di euro, una somma che rappresenterebbe un investimento tutto sommato abbordabile per le casse di ambedue le società. L'Inter, oltre a Gudmunsson terrebbe in considerazione anche altri profili per l'attacco e potrebbe sfidare la Roma per Giovanni Simeone.