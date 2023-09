La Juventus, con 10 punti conquistati su 12 disponibili, non partiva cosi bene in campionato dalla stagione 2019/2020 quando Maurizio Sarri portò la formazione bianconera a vincere il suo ultimo scudetto. Dell'inizio sprint della "Vecchia Signora" e delle caratteristiche di Dusan Vlahovic ha scritto sul Corriere dello Sport anche il giornalista Ivan Zazzaroni.

Juventus, dopo 4 giornate già 10 punti: eguagliato il punteggio del 2019, in quell'anno poi fu scudetto

La Juventus ha iniziato questo campionato con un passo deciso e la vittoria ottenuta contro la Lazio per 3 a 1 non solo ha confermato il momento di forma che stanno attraversando calciatori come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ma ha anche portato la formazione bianconera a 10 punti in classifica, regalandogli la seconda posizione in solitaria.

Un punteggio che in casa Juventus non si vedeva dalla stagione 2019/20 quando a sedere sulla panchina dei bianconeri c'era proprio Maurizio Sarri, attuale guida tecnica della Lazio. Il toscano, all'epoca, riuscì a regalare l'ultimo scudetto in ordine cronologico alla società piemontese, che tra le proprie fila poteva annoverare campioni del calibro di Giorgio Chiellini e Cristiano Ronaldo. Un dato statistico che dunque fa sognare i supporter bianconeri ed una società che ad oggi vede avanti in graduatoria unicamente l'Inter di Simone Inzaghi: la società nerazzurra dal canto suo, ieri ha battuto sonoramente il Milan per 5 a 1, dominando il derby della Madonnina e confermandosi tra le prime candidate alla vittoria finale del tricolore.

All'orizzonte dunque, si staglierebbe un possibile duello tra Juventus ed Inter.

Juventus, Zazzaroni: '10 punti raccolti in 4 partite, per un'altra settimana gli Allegri-out andranno in archivio'

Anche il giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato l'inizio sprint della Juventus in questo campionato, dedicandogli un editoriale sul Corriere dello Sport: "Nelle prime quattro uscite la Juve ha raccolto 10 punti, due più dello scorso anno.

Il segno positivo figura anche alla voce reti fatte. Per un’altra settimana Allegriout torna negli archiviati". Zazzaroni ha poi focalizzato il suo discorso su Dusan Vlahovic: "A Vlahovic non gli si può chiedere, per caratteristiche e qualità, la partecipazione attiva alla manovra, il passaggio preciso, ma in tante occasioni bastano (e avanzano) le sue soluzioni".

Zazzaroni ha poi commentato l'episodio che ha scatenato le lamentele di Claudio Lotito in merito al primo gol convalidato alla Juventus, sottolineando come le immagini dei vari moviolisti non siano servite ad evitare il silenzio stampa della società biancoceleste.