Nelle scorse ore Pini Zahavi, agente del difensore tedesco Jonathan Tah, ha parlato del proprio assistito accostandolo al Bayern Monaco e di conseguenza allontanandolo dalla Juventus, squadra di cui si era insistentemente parlato per il classe '96.

Il club bianconero, secondo quanto scritto dal giornalista Marco Conterio su Tuttomercatoweb, dovrebbe dunque ripiegare su uno tra Radu Dragusin del Tottenham o Milan Skriniar del PSG.

L'agente di Tah parla chiaro: 'Andrà in un grande club e il Bayern Monaco ha ottime possibilità di prenderlo'

La Juventus, dopo il grave infortunio che ha colpito Gleison Bremer, sta cercando un difensore centrale da inserire in rosa per il mercato di gennaio e tra i tanti nomi accostati al club bianconero c'è stato anche quello di Jonathan Tah, stopper tedesco attualmente in forza nel Bayer Leverkusen.

Nelle scorse ore però il suo agente sportivo Pini Zahavi ha parlato ai microfoni di West Ham Son Tag facendo chiarezza su quella che potrebbe essere la prossima meta del classe '96: "Nella prossima estate Tah si trasferirà in un grande club. E il Bayern Monaco ha ancora ottime possibilità di acquistarlo. Il Leverkusen ha fatto un errore a non lasciarlo andare in estate, quando ancora poteva guadagnarci qualcosa".

Nello specifico Zahavi si riferisce al contratto che scadrà fra sette mesi tra il suo assistito ed il Bayer Leverkusen nell'estate del 2025. Una circostanza che libererà il tedesco sul mercato a parametro zero e che aveva attratto le attenzioni di diversi club tra cui proprio la Juventus.

Conterio: 'I nomi più caldi per la difesa dei bianconeri adesso sono Dragusin del Tottenham e Skriniar del PSG'

Della Juventus e del difensore che potrebbe acquisire la società bianconera nella finestra di Calciomercato invernale ha scritto su Tuttomercatoweb il giornalista Rai Marco Conterio: "La Juventus è decisa: prenderà un difensore a gennaio.

Un'occasione, un'uscita da una big europea. Per questo ha una shortlist allargata ma attenderà fine dicembre prima di andare convinta su un nome. I più caldi adesso: Radu Dragusin e Milan Skriniar. E in attacco? Prima vuole capire come sta Arek Milik, nel caso un prestito come punta, last second, non è da escludere".

Riferendosi poi mercato invernale dell'Inter, Conterio ha sottolineato come la società nerazzurra potrebbe effettuare qualche acquisto solo a seguito di una o più cessioni.

Il Milan invece dovrebbe assestare un colpo in mediana mentre il Napoli uno nel reparto arretrato. Nello specifico, il club partenopeo seguirebbe Ko Itakura, stopper giapponese classe '97 e attualmente in forza nel Borussia Mönchengladbach.

Il giornalista scrivendo infine della Roma ha preferito non addentrarsi in previsioni di mercato, vista soprattutto la situazione molto difficile che sta vivendo la squadra in queste settimane.