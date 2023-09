La Juventus attende novità sulla positività al doping di Paul Pogba. A inizio ottobre sono attese le contro analisi in merito alla positività al testosterone riscontrata al francese dopo la gara Udinese-Juventus. Se essa fosse confermata la società bianconera potrebbe rescindere il suo contratto e ingaggiare un nuovo centrocampista a gennaio. Uno dei nomi che la stampa inglese avvicina ai bianconeri è quello di Jorginho. Il centrocampista è attualmente una riserva nell'Arsenal, dal momento che è considerato non solo un'alternativa a Rice ma anche a Partey.

Il giocatore - nato in Brasile ma naturalizzato italiano - potrebbe lasciare la società londinese nel mercato di gennaio, anche per trovare una squadra che gli permetta di giocare titolare in questa stagione e quindi di guadagnarsi la convocazione all'Europeo 2024 con la nazionale italiana di Luciano Spalletti.

Jorginho potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Jorginho nel mercato di gennaio. Molto dipenderà dall'esito delle contro analisi in merito alla positività al testosterone di Paul Pogba.

Se fosse confermata la squalifica del francese, allora nei prossimi mesi a Torino potrebbe arrivare un nuovo centrocampista.

In tal senso in particolare Jorginho sarebbe un rinforzo di esperienza e di qualità, oltre al fatto che potrebbe arrivare a costi tutto sommato contenuti. Non è neanche da scartare l'ipotesi che l'Arsenal gli possa concedere la rescissione consensuale anticipata rispetto alla sua intesa contrattuale in scadenza a giugno 2024.

Il punto sul resto del calciomercato della Juventus

La Juventus valuterebbe comunque anche altri giocatori per il centrocampo. L'idea è quella di investire su un giovane che possa rappresentare il presente e il futuro della squadra bianconera: i preferiti sarebbero i giovani francesi Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach, valutati rispettivamente 20 milioni di euro e 40 milioni di euro.

Intanto, nell'attesa della finestra di mercato invernale, mister Allegri a centrocampo valuterà più da vicino i giovani Nicolussi Caviglia e Miretti.

Per quanto riguarda la difesa la società bianconera, invece, starebbe lavorando all'acquisto di un'alternativa a Timothy Weah per la fascia destra: in particolare piacerebbe Sacha Boey, francese del Galatasaray.