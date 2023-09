In previsione del Calciomercato estivo, la Juventus potrebbe valutare la possibilità di attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi risalgono al 2022, quando arrivarono Pogba e Di Maria. Uno dei nomi che potrebbe interessare alla società bianconera è quello di Leonardo Spinazzola, il terzino sinistro attualmente sotto contratto con la Roma ma che è in scadenza a giugno 2024. Una situazione che agevolerebbe il ritorno del nazionale italiano, che ha già giocato alla Juventus, prima crescendo nel settore giovanile e poi disputando la stagione 2018-2019 a Torino prima dello scambio di mercato con la Roma che ha portato Luca Pellegrini nella società bianconera.

Spinazzola potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Leonardo Spinazzola è già stato in passato un giocatore della Juventus, indossando la maglia bianconera prima di trasferirsi alla Roma nello scambio con Luca Pellegrini. Un suo ritorno a Torino rappresenterebbe un rinforzo importante per esperienza e qualità. Spinazzola può giocare su entrambe le fasce difensive e ritornerebbe nella società bianconera per sostituire Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno.

L'eventuale arrivo di Spinazzola potrebbe agevolare anche la cessione di Filip Kostic, che la Juventus valuta 20 milioni di euro. Il centrocampista della nazionale della Serbia sarebbe stato vicino alla cessione nel recente calciomercato estivo, ma alla fine non sono arrivate offerte adeguate per il cartellino del giocatore.

Si era parlato di un interesse del West Ham ma anche di società arabe e non è escluso che possano arrivare offerte nel mercato di gennaio o eventualmente nel calciomercato estivo. Fra l'altro, sulla fascia sinistra la Juventus ha abbondanza con Cambiaso e Iling Junior. Diversa è invece la situazione sulla fascia destra, anche se Allegri sta adattando in questo inizio di stagione il centrocampista Weston McKennie.

Per questo non sarebbe da scartare la possibilità che arrivi un acquisto nel mercato di gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi per il centrocampo a gennaio se dovesse essere confermata la squalifica di Pogba. A tal riguardo piacciono Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach. Per la fascia destra, uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello del francese Sacha Boey, giocatore del Galatasaray valutato 20 milioni di euro. Acquistato per pochi milioni dal Rennes, è cresciuto molto nelle ultime due stagioni.