Aleksandar Mitrovic, attualmente punta dell'Al-Hilal, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha parlato del suo connazionale, Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus. Mitrovic ha dichiarato: 'Consiglierei l'Arabia Saudita anche a Vlahovic'. Ha poi aggiunto che molto dipende dalle scelte personali del giocatore.

I due giocatori hanno discusso dell'Arabia Saudita mentre erano in nazionale, e Mitrovic ha riferito che Vlahovic gli ha chiesto come si sta trovando.

Aleksander Mitrovic ha dichiarato che Vlahovic è felice alla Juventus

Tuttavia, il giocatore Mitrovic ha dichiarato: 'Vlahovic lo vedo felice felice e concentrato sulla Juventus, contento di far parte di una delle più grandi società d'Europa'. Il serbo ha anche commentato sulle prospettive di Vlahovic per la stagione, dicendo che ha tutte le qualità per segnare 25 gol o più, come ha fatto in passato.

Mitrovic ha sottolineato che Vlahovic è un calciatore molto talentuoso, ma per essere efficace ha bisogno del supporto dei suoi compagni di squadra, tra cui Chiesa, Kostic, e Locatelli. In questo modo, Vlahovic potrebbe esprimere appieno il suo potenziale in maglia bianconera.

La Juventus starebbe valutando il prolungamento di contratto di Vlahovic

Secondo quanto scrive Tuttosport, Cristiano Giuntoli, il Football Director della Juventus, sta valutando il rinnovo contrattuale per Dusan Vlahovic che prevede un'estensione del contratto fino al 2027 o addirittura al 2028. Questa mossa mira a spalmare l'ingaggio del giocatore e a ridurre il costo annuale per il club.

L'agente di Vlahovic, Darko Ristic, è stato presente all'Allianz Stadium per assistere alla partita tra la Juventus e la Lazio, e nei prossimi giorni è previsto un incontro con la società bianconera per discutere dei dettagli di questo possibile rinnovo. L'obiettivo sembra essere quello di trovare un accordo che sia vantaggioso sia per il giocatore che per il club, consentendo alla Juventus di mantenere uno dei suoi talenti più importanti a lungo termine.

Si parla anche di altri prolungamenti di contratto alla Juventus. Altro giocatore che potrebbe allungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera è Federico Chiesa. Il suo contratto è fino a giugno 2025, si parla di aggiungere una o due stagioni garantendo l'attuale ingaggio, ovvero 5 milioni di euro a stagione. Vlahovic e Chiesa stanno dimostrando tutta la loro bravura in questo inizio di stagione alla Juventus contribuendo a sette gol su nove realizzati dalla squadra bianconera nei primi quattro match del campionato.