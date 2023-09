Il mediano Enzo Barrenechea, l'esterno d'attacco Matias Soulé e il centravanti centrale Kaio Jorge: questi i nomi che la Juventus ha ceduto in prestito in questa sessione estiva al Frosinone con l'intento di concedere spazio e minutaggio a giovani calciatori che hanno bisogno di trovare continuità per crescere e maturare.

Se i primi hanno già debuttato offrendo il proprio contributo, anche il brasiliano è adesso pronto a fare lo stesso: in settimana, complice la pausa per le nazionali, il Frosinone ha disputato un match amichevole contro la primavera con Kaio Jorge ad aver segnato ben 4 reti.

Il ragazzo sembra ormai pronto al debutto stagionale in Serie A con la sua nuova squadra, col Frosinone che alla ripresa sarà impegnato tra le mura amiche contro il Sassuolo domenica 17 settembre alle ore 15.

Kaio Jorge ha segnato 4 gol nell'amichevole fra prima squadra e Frosinone Primavera

In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato proprio dei giovani arrivati in prestito dalla Juventus, sottolineando come gli si debba dare l'opportunità di crescere e migliorare. Secondo l'ex tecnico di Roma e Sassuolo, Barrenechea sarebbe il "classico regista di una volta", Soulè impressiona invece per la sua notevole velocità mentre Kaio "sta gradualmente emergendo".

Al di là dell'età, Di Francesco ha sottolineato comunque che sceglierà di volta in volta la migliore formazione possibile in base alle rispettive capacità di contribuire al successo della squadra e non alla stretta necessità di giocare per migliorarsi. Un Frosinone che ha iniziato in modo positivo il torneo con il pesante successo ottenuta alla seconda in casa contro l'Atalanta.

La Juventus ha acquistato Kaio Jorge nel calciomercato estivo del 2021

La Juventus ha acquisito Kaio Jorge nel Calciomercato estivo del 2021 a fronte di 4 milioni di euro circa, un investimento importante per un giocatore di appena 19 anni che aveva però già dimostrato le proprie qualità in Coppa Libertadores con la maglia del Santos.

Ad inizio 2022 è arrivato un brutto infortunio al ginocchio che lo ha condizionato per un anno e mezzo, cioè fino al ritorno in amichevole fra Juventus e Next Gen di questa estate (per lui una doppietta) e alla cessione in prestito al Frosinone nelle ultime settimane. Il suo obiettivo è rilanciarsi, dimostrare di poter restare in Serie e tornare poi alla Juventus per ritagliarsi il proprio spazio in un palcoscenico importante come quello di Torino.