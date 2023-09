"Non deve farsi saltare, quando capirà? Bisogna stare lì per giorni e giorni e giorni": ad esprimersi in questi termini è stato Massimiliano Allegri durante Juventus vs Lazio parlando con la propria panchina di Andrea Cambiaso, da poco entrato in campo nel secondo tempo al posto di Filip Kostic.

A svelare il retroscena è stato DAZN.

Massimiliano Allegri rimprovera Cambiaso in Juventus-Lazio: 'Non si deve far saltare, troppo facile'

'Non si deve far saltare, troppo facile'. Questa la frase di Allegri in riferimento a Cambiaso.

Il terzino ex Genoa e Bologna è entrato nel secondo tempo per sostituire Kostic ma il tecnico bianconero non ha apprezzato in diverse situazioni il suo atteggiamento difensivo, troppo morbido e leggero come quello di una parte dei compagni come dimostrato poi in effetti da Bremer, la cui leggerezza è costata il gol di Luis Alberto del momentaneo 2-1.

Subito dopo la rete dello spagnolo che ha dimezzato il doppio vantaggio bianconero siglato da Dusan Vlahovic prima e Federico Chiesa poi, è però arrivato il 3 a 1 sempre del serbo. Una giocata individuale complessa ed estremamente difficoltosa che ha condotto l'ex Fiorentina a destreggiarsi in mezzo a due difensori centrali rivali, Casale e Romagnoli, e a battere di destro trovando l'angolino alla destra di Provedel proteso invano in tuffo.

La fiducia di Allegri in Cambiaso

Al di là del rimbrotto, Allegri ha più volte evidenziato quanto punti su Andrea Cambiaso, riportato a Torino dal prestito al Bologna proprio per iniziare a sfruttarne le qualità in bianconero. Capace di giocare sia a destra che a sinistra, l'esterno ex Genoa offre alla squadra una soluzione diversa rispetto a quella proposta da Kostic che ama mantenersi largo e crossare per gli avanti bianconeri laddove invece Cambiaso predilige giocare molto più dentro il campo andando a volte ad agire persino da centrocampista.

In questa prima fase il tecnico livornese l'ha impostato come esterno di sinistra ma presto potrebbe essere visto anche sulla corsia di destra, laddove in rosa di ruolo è presente solo Timothy Weah a cui Allegri alterna a volte Weston McKennie, comunque adattato in un ruolo non proprio.

Lo spostamento di Cambiaso a destra consentirebbe ad Allegri di recuperare un uomo per la mediana, per l'appunto McKennie, e di dare più spazio all'estro di Iling-Junior, che a quel punto diventerebbe la prima alternativa a Kostic per la fascia sinistra.