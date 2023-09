"Secondo me sì, forse alla Juventus ci si staranno ripensando": ad esprimersi in questi termini a Sportitalia Florin Manea, agente di Radu Dragusin, 21enne in forza al Genoa che l'ha acquistato per 5.5 milioni proprio dai bianconeri.

Secondo Manea, il club juventino avrebbe commesso un errore nel non credere nel giovane difensore.

La scelta di Dragusin di rimanere al Genoa: 'Si trova molto bene qui'

"Credo che i bianconeri abbiano sbagliato a lasciarlo andare per un prezzo così basso. Succede nel calcio: il Genoa ne ha approfittato e merita grande rispetto perché ha creduto in lui moltissimo e lo ha voluto tanto.

All'inizio ci abbiamo messo un po' a scegliere, ma perché sapevamo essere un passaggio molto importante per la sua carriera ed è stato fondamentale l'atteggiamento del club a partire da Blazquez" ha proseguito Manea.

Dragusin si trova molto bene a Genova, laddove ha già offerto prestazioni interessanti in campionato contro attaccanti di livello come Immobile e Osimhen: "Mi è piaciuto molto contro l'attaccante nigeriano - ha detto al riguardo Manea - Aveva giocato bene già contro Immobile e Zapata, altri due grandi attaccanti. Radu lo conosco da quando ha 16 anni: ha fatto un percorso incredibile se consideriamo il livello che ha raggiunto oggi. L'anno scorso abbiamo scelto bene".

La crescita del 21enne dunque è ormai sotto gli occhi di tutti, ecco che in estate ci sono stati anche dei contatti che avrebbero potuto portare il ragazzo lontano da Marassi: "Sì ci sono stati dei contatti, ma il piano era di rimanere a Genova fin dall'inizio.

Non è la fine del mondo nemmeno se dovesse rimanere a Genova anche la prossima estate. C'è una crescita personale e di gruppo considerevole, lui si trova bene a vivere qui dove la gente lo ama. Non abbiamo fretta di partire. Certo, se dovesse arrivare l'offerta di un club importante la dovremmo valutare. Ma ripeto: senza nessuna fretta".

In chiusura l'agente di Dragusin ha fatto un commento sulla stagione che può condurre in porto il Genoa, fin qui capace di battere la Lazio a domicilio e di pareggiare contro il Napoli campione d'Italia: "Ci sono molti giocatori in questo Genoa che possono stupire, come Retegui che è davvero forte, Gudmunsson, De Winter, Bani e tanti altri.

Giocatori con esperienza come Strootman, Badelj. Secondo me il Grifone arriverà a metà classifica poi dipenderà dai ragazzi riuscire a tenere questo ritmo. Mi ha stupito in positivo anche Gilardino che ha un'idea tattica ben precisa e una squadra molto ben messa in campo".