In questi giorni, la Juventus ha ritrovato i nazionali e Massimiliano Allegri è entrato nei dettagli della sfida contro la Lazio. Il tecnico livornese, però, deve valutare alcune situazioni soprattutto quelle dei calciatori che sono tornati solo nelle ultime ore. In particolare il tecnico livornese si è soffermato sulla condizione di due giocatori: “Ho delle valutazioni su di lui (Weston McKennie) e Danilo, che è rientrato soltanto ieri 14 settembre”. In questi giorni, inoltre, in casa Juventus c’è stata un po’ di apprensione per le condizioni di Federico Chiesa.

Il numero 7 juventino ha riportato un fastidio all’adduttore accusato in nazionale. Adesso, però, Chiesa sta bene come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri: “Ci sono molte possibilità che possa partire dall'inizio". Dunque, Federico Chiesa va verso una maglia da titolare al fianco di Dusan Vlahovic.

Qualche dubbio di formazione

In casa Juventus c’è qualche dubbio di formazione in vista della gara contro la Lazio. In porta tornerà Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha saltato le gare contro Bologna e Empoli per un problema fisico. I dubbi più grandi Massimiliano Allegri li ha in difesa, infatti, bisognerà capire se Danilo si è ripreso dalla fatiche con la nazionale brasiliana. Gli altri due giocatori certi del posto nella retroguardia bianconera sono Gleison Bremer e Alex Sandro.

Anche a centrocampo c’è qualche nodo da sciogliere, ma sulla corsia di destra sembra esserci un favorito come ha rivelato Massimiliano Allegri: “McKennie? Domani (16 settembre) è probabile che parta dall'inizio”. In mezzo si va verso il terzetto formato da Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. A sinistra, invece, spazio a Filip Kostic.

In attacco i dubbi li ha risolti lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa sottolineando che Federico Chiesa probabilmente sarà in campo dall'inizio. Al suo fianco ci sarà Dusan Vlahovic.

Parla Allegri

Nella conferenza stampa di vigilia della gara contro la Lazio, a Massimiliano Allegri non sono state fatte molte domande sulle sue scelte di formazione ma ci si è concentrati soprattutto sulle questioni Leonardo Bonucci e Paul Pogba.

Il tecnico livornese non ha voluto replicare più di tanto a quanto detto dal difensore viterbese nella recente intervista rilasciata a Sportmediaset: “Le soap opera sono su canale 5 e io non sono molto appassionato. A Leonardo faccio una grosso in bocca al lupo”. Mentre per quanto riguarda Paul Pogba, il tecnico della Juventus si è detto dispiaciuto: “Aspettiamo la fine del procedimento e poi potrò dire cosa cambia per la Juve”.