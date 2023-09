Mancano ormai poche ore all'inizio di una delle sfide calcistiche più attese e affascinanti di tutto il panorama europeo e mondiale: il derby di Milano tra Inter e Milan. Per la prima volta nella storia i due club milanesi si affronteranno da prime in classifica, entrambe le squadre sono infatti a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di campionato. Il match, in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00 s San Siro, sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sul canale satellitare Zona DAZN (visibile su Sky e Tivùsat). Sia Inter che Milan dovranno fare i conti con diversi calciatori alle prese con acciacchi e problemi muscolari rimediati nella pausa nazionali.

La probabile formazione dell'Inter

Simone Inzaghi dopo aver portato a casa 4 dei 5 derby disputati la scorsa stagione vuole continuare a regalare gioie al popolo nerazzurro. Per centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato, il tecnico piacentino scenderà in campo ancora una volta con il consolidato 3-5-2, con Sommer confermato dal primo minuta tra i pali dopo i tre clean sheet rimediati nelle prime tre giornate. Ballottaggio al centro della difesa dove si giocano un posto da titolare De Vrij e Acerbi (guarito dal risentimento muscolare), con l'olandese che attualmente sarebbe in vantaggio dopo un ottimo inizio di stagione. A completare il terzetto difensivo Bastoni a sinistra e Darmian a destra.

In mediana assieme a Barella e Calhanoglu dovrebbe esserci ancora Mkhitaryan, con Frattesi pronto a subentrare nel secondo tempo. A completare il centrocampo ci saranno Dumfries e Dimarco sulle fasce. In attacco la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Nella seconda frazione di gioco oltre a Frattesi potrebbero trovare spezzino anche Arnautovic e Pavard.

Sara difficile vedere in capo invece Cuadrado e Sanchez, il colombiano non è al meglio a causa di una tendinite che nelle scorse ore lo ha portato a svolgere lavoro differenziato, il cileno invece a causa di problemi logistici è rientrato in Italia con un giorno di ritardo saltando di fatto gli allenamenti. Entrambi dovrebbero comunque sedere in panchina.

INTER (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrji, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

La probabile formazione del Milan

Stefano Pioli vuole 'vendicarsi' dopo i numerosi derby persi la passata stagione, alcuni dei quali in maniera quasi disastrosa come il 3-0 subito in finale di Supercoppa a Riad. Negli ultimi quattro derby i rossoneri non sono riusciti a segnare nemmeno un gol alla compagine nerazzurra, proprio per questo l'allenatore nato a Parma in allenamento si è focalizzato sugli schemi offesivi che potrebbero rilevarsi particolarmente utili per abbattere la retroguardia interista, grazie anche all'inserimento dei tanti giocatori offensivi arrivati dal mercato estivo.

Stefano Pioli è pronto a confermare il suo 4-3-3 ma con qualche defezione importante.

La difesa rossonera sarà orfana di due elementi importanti: Tomori e Kalulu, il primo squalificato a causa di un rosso rimediato contro la Roma, il centrale francese è invece fermo ai box a causa di una lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Davanti a Maignan la linea difensiva sarà dunque formata da Calabria, Kjaer, Thiaw e Theo Hernandez. Il terzetto di centrocampo con ogni probabilità sarà formato da Loftus-cheek, Krunic e Reijnders. In attacco confermato il tridente composto da Pulisic, Leao e Giroud, con il classe 86' recuperato in extremis dopo la distorsione alla caviglia rimediata in Francia-Irlanda.

Nel secondo tempo Jovic potrebbe fare il suo esordio con la maglia rossonera subentrando proprio all'attaccante transalpino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez, Loftus Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.