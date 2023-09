La Juventus si sta preparando in vista della gara contro la Lazio. Per questa partita ci sono buone notizie per Massimiliano Allegri che ha recuperato sia Federico Gatti che Federico Chiesa. Entrambi hanno ripreso ad allenarsi in gruppo e saranno a disposizione per il match con la Lazio.

Gatti aveva riportato una distorsione alla caviglia nella gara contro l'Empoli e ha sfruttato la pausa per sottoporsi alle cure del caso. Chiesa ha sentito un fastidio all'adduttore in nazionale ed è tornato in anticipo a Torino. Dopo qualche giorno di riposo, il numero 7 juventino si è ristabilito e ora spetterà a Massimiliano Allegri decidere se schierarlo tra i titolari contro la Lazio, oppure se farlo entrare dalla panchina.

La Juventus ritrova i primi nazionali

La Juventus, in queste ore, ha ritrovato i primi nazionali che hanno ripreso ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. In particolare, alla Continassa sono tornati Dusan Vlahovic, Filip Kostic, Arek Milik, Wojciech Szczesny e Samuel Iling-Junior. Dunque, il gruppo sta cominciando a ripopolarsi, anche se Weston McKennie, Timothy Weah e Danilo torneranno solo alla vigilia della gara contro la Lazio.

In ogni caso, in questa pausa molti giocatori hanno potuto lavorare al JTC. In particolare, calciatori come Andrea Cambiaso e Moise Kean hanno sfruttato la sosta per lavorare intensamente e, dunque, Allegri potrebbe decidere di schierarli dal primo minuto.

Soprattutto Cambiaso potrebbe avere una chance, giocando a destra con Kostic o Iling-Junior sulla sinistra. Invece, per vedere Kean tra i titolari, molto dipenderà dal tipo di utilizzo che Allegri vorrà fare di Chiesa. I dubbi di formazione verranno sciolti solo alla vigilia della partita con la Lazio.

Sabato 16 settembre torneranno i tifosi

I gruppi organizzati della Curva Sud della Juventus hanno deciso di spiegare per quale motivo non sono stati presenti contro il Bologna: "Se fosse per noi saremmo sempre presenti", si legge sul profilo Instagram Drughi official page.

Il gruppo ultras ha spiegato le proprie ragioni, sottolineando che a partire dal 16 settembre tornerà a sostenere la squadra: "Con la Lazio ci saremo tutti, ai nostri posti e speriamo che tutti i presenti possano lasciare il telefonino in tasca e tornino a casa con le corde vocali esauste".

Dunque, l'Allianz Stadium alla ripresa del campionato tornerà ad essere quella bolgia che anche i calciatori bianconeri hanno invocato nelle ultime settimane.