La Juventus starebbe valutando la possibilità di rinforzare il centrocampo durante il mercato di gennaio. Secondo rumor di mercato, uno dei nomi presi in considerazione è quello di Pierre-Emile Hojbjerg. Hojbjerg è un centrocampista centrale di 28 anni attualmente in forza al Tottenham, con cui ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025. La Juventus aveva già mostrato interesse per lui durante l'estate, in un possibile scambio con Arthur. Hojbjerg è stato elogiato per la sua esperienza e la sua versatilità nel ruolo di mediano. Il suo contratto in scadenza nel 2025 potrebbe agevolare una cessione a prezzo vantaggioso a gennaio, sia a titolo definitivo che in prestito.

Il giocatore Hojbjerg potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto nel mercato di gennaio di Hojbjerg, centrocampista della nazionale della Danimarca e del Tottenham. Il classe 1995 con l'arrivo di Postecoglou nella società inglese è diventato un'alternativa ai titolari, per questo potrebbe decidere di valutare una nuova esperienza professionale. Sarebbe un rinforzo d'esperienza a differenza degli altri nomi avvicinati alla società bianconera negli ultimi mesi. Il centrocampista Hojbjerg è cresciuto nelle giovanili del BK Skjold prima di arrivare al Brondby. Nel 2012 il Bayern Monaco investe sul giovane centrocampista, che all'età di 17 anni finisce nella seconda squadra della società tedesca.

Successivamente arrivano i prestiti all'Augusta e allo Schalke 04 fino al trasferimento a titolo definitivo al Southampton nel Calciomercato estivo del 2016 per 15 milioni di euro. 4 stagioni nella società a sud dell'Inghilterra fino all'approdo al Tottenham nel calciomercato estivo del 2020 per 16 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus come già anticipato valuterebbe anche rinforzi giovani a centrocampo a gennaio. Tutto dipenderà dall'esito delle contro analisi per la positività di Pogba al testosterone riscontrata nel post match Udinese-Juventus. Se fosse confermata probabile un investimento a centrocampo. Piacciono Habib Diarra dello Strasburgo, Kouadio Koné del Borussia Mönchengladbach e Khephren Thuram del Nizza. Si valutano rinforzi anche in difesa, soprattutto sulla fascia destra. A tal riguardo uno dei nomi che piacciono alla società bianconera è Sacha Boey del Galatasaray, valutato 20 milioni di euro.