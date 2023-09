La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zeri nel Calciomercato estivo 2024, a tal riguardo uno dei rinforzi che potrebbe arrivare a Torino è il portoghese Tiago Djaló, centrale difensivo del Lille attualmente fermo per un infortunio ai legamenti del ginocchio. Il classe 2000 si è trasferito nel 2019 nella società francese ed è diventato un titolare della squadra, contribuendo anche alla vittoria del campionato francese nel 2020-2021.

Il portoghese è in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento di contratto con la società francese, a maggior ragione dopo l'infortunio al ginocchio che ha recentemente riportato.

Djaló potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio a parametro zero a giugno di Tiago Djaló, centrale difensivo portoghese attualmente al Lille, ma in scadenza di contratto a giugno 2024. La società bianconera starebbe valutando il suo ingaggio a parametro zero in previsione del calciomercato estivo, anche perché attualmente è infortunato ai legamenti del ginocchio.

Calcisticamente Djaló è cresciuto nel Damaiense, prima del trasferimento allo Sporting Lisbona. A gennaio 2019 il Milan investì sul giovane centrale difensivo spendendo un milione di euro. Ma la sua avventura in rossonero dura solo sei mesi, in quanto poi viene inserito nella trattativa di mercato come contropartita tecnica per l'acquisto di Rafael Leao appunto dal Lille.

Djaló non è l'unico difensore che segue la Juventus: il club lavora soprattutto al sostituto di Alex Sandro, che è in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la propria intesa contrattuale con la società bianconera e pare avere dei corteggiatori in Arabia Saudita. Uno dei nomi seguiti dalla Juve in difesa già per il mercato di gennaio sarebbe Strahinja Pavlovic, centrale difensivo del Salisburgo e della nazionale della Serbia, valutato 20 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta altri rinforzi nel mercato di gennaio. Potrebbe arrivare un terzino destro come alternativa a Weah e in tal senso piace Sacha Boey del Galatasaray.

Per quanto riguarda invece il centrocampo fra i giocatori seguiti dalla società bianconera spiccano Khephren Thuram del Nizza e Habib Diarra dello Strasburgo.