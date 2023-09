Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha scritto su Calciomercato.com un editoriale dedicato alla Juventus ed al suo tecnico Massimiliano Allegri, lanciando una frecciatina al manager livornese per aver recentemente fissato come obiettivo stagionale il raggiungimento del quarto posto in campionato. Anche il giornalista Graziano Campi ha scritto un post su Twitter dedicato ad Allegri e alle sue ambizioni ridotte dovute al mancato arrivo di calciatori come Romelu Lukaku e Domenico Berardi.

Juventus, Padovan: 'Allegri si è limitato a porre il quarto posto come obiettivo, allora perché il club gli da 7 milioni di euro?'

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan è tornato a scrivere sul portale Calciomercato.com dedicando un editoriale a diverse big del campionato italiano, prima su tutte la Juventus: "La Juventus, suicidatasi di fronte al Sassuolo, è ondivaga come il suo allenatore, apparso quasi sollevato dalla sconfitta. Anziché puntare tutto sullo scudetto Allegri si è limitato a constatare che l’obiettivo finale è arrivare nei primi quattro. Ma se è così, perché la Juve paga Allegri sette milioni di euro all’anno? Per arrivare quarti, basta uno che costi un terzo". Padovan ha poi scritto del Milan sottolineando come i rossoneri, dopo aver perso in malo modo il derby con l'Inter, abbiano vinto senza convincere contro l'Hellas Verona, mostrando problematiche nel sistema di gioco e palesando delle assenze a livello numerico, soprattutto nel reparto d'attacco.

Secondo Padovan infatti, Giroud non avrebbe un ricambio all'altezza mente Leao giocherebbe troppo da solo. Infine, Padovan ha commentato quanto sta accadendo in casa Napoli: stando al parere del giornalista, i partenopei starebbero crescendo sotto l'aspetto del gioco ma le crepe interne tra alcuni membri della squadra ed il tecnico Rudi Garcia, potrebbero rallentare il lavoro attuato dal manager francese.

Juventus, Campi: 'Allegri ha iniziato a parlare di Juve da quarto posto dopo che le uscite di Chiesa e Vlahovic'

Della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri ha scritto anche il giornalista Graziano Campi sulle proprie pagine Twitter: "Allegri ha iniziato a parlare di Juve da quarto posto dopo che le uscite di Chiesa e Vlahovic sono saltate e non sono arrivati Lukaku e Berardi.

Allegri si è confermato un bravo gestore nella prima Juventus, costruita da Conte e Marotta. Ma gli investimenti post Pogba, Pirlo, Marchisio e Vidal, dimostrano il reale valore del manager". Campi, restando in tema Allegri, ha poi ironizzato sottolineando come il manager toscano sia stato occupato nella sessione estiva a cacciare Bonucci, trattenere Alex Sandro e confermare Weston McKennie come laterale destro.