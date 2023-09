Il campionato inglese potrebbe diventare la destinazione per Federico Chiesa nelle prossime settimane, con il Liverpool che è una delle società che avrebbe mostrato interesse per il giocatore italiano. Dopo valutazioni di mercato effettuate in passato, sembra che il Liverpool stia valutando la possibilità di acquistare il giocatore della Juventus.

Il Liverpool potrebbe vendere Salah a gennaio e sostituirlo con Chiesa

Le indiscrezioni sul possibile interesse del Liverpool a Chiesa sono state riportate da fichajes.net, con l'attenzione concentrata principalmente sulla situazione di Mohamed Salah.

Dopo aver respinto le offerte per l'egiziano durante lo scorso Calciomercato estivo, il Liverpool potrebbe valutare la possibilità di venderlo a gennaio, considerando il contratto in scadenza nel 2025. Potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare in maniera importante dalla cessione del cartellino della punta, che è seguito da diverse società dell'Arabia Saudita. In caso di cessione, la società inglese potrebbe utilizzare i ricavi dalla cessione di Salah per acquistare Chiesa.

La Juventus starebbe valutando il prolungamento di contratto di Chiesa

Il Liverpool potrebbe cercare di convincere sia la Juventus che il giocatore con un'offerta allettante e un contratto importante. Attualmente Chiesa sembra intenzionato a rimanere alla Juventus, e si è addirittura parlato di un possibile prolungamento del suo contratto oltre la data di scadenza prevista nel giugno 2025.

La volontà del giocatore di rimanere alla Juventus sembra evidente, e attualmente non ci sono conferme concrete di un possibile trasferimento. Inoltre, la Juventus considera Chiesa come un elemento fondamentale della squadra. Una sua possibile partenza potrebbe essere posticipata eventualmente al calciomercato estivo.

Federico Chiesa sta vivendo un inizio di stagione brillante, con 4 gol segnati in 5 partite.

È diventato un pilastro per la Juventus e continua a dimostrare il suo valore, rafforzando la sua posizione all'interno della squadra.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. Se fosse confermata la squalifica di Pogba dopo l'esito delle contro analisi potrebbe arrivare un rinforzo che rappresenti un investimento per il presente e per il futuro.

Uno dei mercati valutati dalla società bianconera è quello francese. Piacciono infatti Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza. Per quanto riguarda il settore difensivo si valuta un rinforzo per la fascia destra. Piace Sacha Boey, giocatore francese del Galatasaray che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.