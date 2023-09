In questi giorni Paul Pogba sta vivendo momenti di grande tensione in seguito alla riscontrata positività al testosterone susseguente alle analisi di rito del post match di Udinese vs Juventus, match a cui Pogba non ha preso parte restando 90 minuti in panchina.

Il complemento alimentare assunto dal francese sarebbe stato acquistato in America e assunto volontariamente su consiglio di un medico vicino alla famiglia dell'ex Manchester United.

Dopo diverse riflessioni, il calciatore francese avrebbe deciso di chiedere le controanalisi con l'esito previsto entro 7 giorni.

Da li in avanti si capirà quale strada prenderà la difesa di Paul Pogba. Quello che pare certo è che i suoi legali punteranno sulla non intenzionalità.

Legali di Pogba al lavoro

In queste ore i legali del francese sono al lavoro per pianificare la strategia difensiva. Il centrocampista rischia da 2 a 4 anni di stop ma non è da escludere la strada del patteggiamento. In base all’esito delle controanalisi le ipotesi saranno tre: archiviazione in caso di negatività del secondo campione di urina, patteggiamento o processo davanti al Tribunale Nazionale Antidoping. Gli avvocati di Pogba cercheranno di dimostrare che il ragazzo ha assunto un integratore senza essere a conoscenza della presenza del testosterone all’interno dello stesso.

Assunzione del farmaco si, intenzionalità di violare le regole anti doping no.

La Juventus potrebbe richiedere la rescissione e puntare poi Samardzic

Una volta avuto l’esito delle controanalisi la Juventus deciderà il da farsi. Fin dalla sospensione cautelativa del calciatore, il quadro è parso chiaro: se dovesse arrivare la conferma della positività anche in seguito alle controanalisi la società potrebbe attenersi all’accordo collettivo e chiedere così la rescissione del contratto.

Il club è certamente vicino al giocatore ma la questione è destinata a finire in tribunale con una condanna certa (sempre che le controanalisi diano esito positivo), andrà piuttosto compresa l'entità della pena ovvero sia la consistenza della squalifica comminata al calciatore. Qualunque essa sarà, il club rescinderà il contratto andando alla ricerca di un sostituto già nel mercato di gennaio.

Il nome caldo sul mercato italiano sarebbe quello di Lazar Samardzic, fantasista dell'Udinese che quest'estate è stato ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter.