Nelle scorse ore Leonardo Bonucci ha parlato a Sport Mediaset commentando la sua separazione dalla Juventus e lanciando diverse critiche nei confronti del club bianconero e del suo allenatore Massimiliano Allegri. La cosa ha fatto insorgere diversi supporter della Vecchia Signora che sul web hanno risposto a tono alle accuse mosse dal difensore classe '87, dicendo che da due anni non si può più contare su di lui.

Juventus, Bonucci critica il club, i tifosi non ci stanno: 'Non sarà mai più un calciatore bianconero'

Sta facendo rumore l'intervista rilasciata nelle scorse ore da Leonardo Bonucci ai microfoni di Sport Mediaset inerente la sua recente quanto brusca separazione dalla Juventus.

Il difensore attualmente in forza all'Union Berlino ha dunque riferito una versione differente di come sarebbero andate le cose tra lui e la società bianconera rispetto a quanto aveva dichiarato Massimiliano Allegri in un tête a tête con il giornalista di Dazn Pierluigi Pardo.

Bonucci ha dunque lanciato diverse frecciatine nei confronti della Juventus e del suo tecnico, scatenando cosi una reazione piuttosto unanime della tifoseria bianconera, Molti supporter della "Vecchia Signora" di conseguenza si sono riversati sul web per rispondere alle accuse mosse da Bonucci: "Caso Bonucci. Se anche fosse che glielo hanno detto a luglio, mi sembra anche normale, visto che era previsto l'arrivo di Giuntoli ed hanno atteso che arrivasse lui per certe decisioni.

Questo comunque non giustifica che fai causa alla Juve. Ci passi sopra" questo uno dei messaggi diretti al difensore. Altri, in maniera più diretta hanno voluto criticare Bonucci per quello che sarebbe stato il suo scarso apporto ai risultati della Juventus: "C'è poco da sapere. Bonucci la sta tirando all'infinito, è un ex giocatore da 2 anni" o ancora: "Leonardo Bonucci non è, e non sarà mai più, un calciatore della Juventus.

Non c'è altro da dire".

Juventus, tra i tifosi c'è chi paragona il caso Bonucci a quanto avvenne con Del Piero

Tra i tifosi della Juventus c'è chi ha voluto comparare il caso Bonucci con un altro episodio avvenuto nel club bianconero nel recente passato, quello inerente Alessandro Del Piero: "Non nutro simpatie verso Bonucci da quando è andato al Milan, ma sentirsi umiliato perché la dirigenza ti dice che non fai parte del progetto, è esagerato.

La Juve è stata cinica anche con Del Piero (capitano e con la 10 sulle spalle), e quando si comporta così, a me piace molto!".

Nel nutrito gruppo di tifosi della Juventus contro Bonucci, c'è anche chi, ha voluto prendere le parti del difensore, accusando la società bianconera di essersi comportata in maniera poco rispettosa: "Con il caso Bonucci la Juve ha dimostrato che oltre a non avere rispetto per lo sport e per le regole non ha nemmeno rispetto per i giocatori più rappresentativi".