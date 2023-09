La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e programmazione rosa in previsione della stagione 2024-2025. La società bianconera dovrà lavorare infatti ai prolungamenti di contratto dei giocatori in scadenza, alcuni nel 2024 ed altri nel 2025. Nel primo caso spiccano i nomi di Rugani e Alex Sandro, nel secondo Iling-Junior, Vlahovic e Chiesa. Proprio il giocatore italiano ha iniziato la stagione nella maniera ideale, segnando 2 gol in 3 match disputati in campionato dalla Juventus. La volontà della società bianconera è quello di confermarlo [VIDEO] ma rimane importante anche l'esigenza di alleggerire il bilancio societario non appesantendolo ulteriormente con ingaggi notevoli.

Federico Chiesa attualmente guadagna 5 milioni di euro a stagione, il giocatore prolungherebbe il contratto ma vorrebbe un incremento dell'ingaggio a 7 milioni di euro a stagione. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di un prolungamento di contratto di una stagione oltre il 2025 con la conferma dell'ingaggio a 5 milioni di euro a stagione così che le parti possano decidere con calma sul futuro professionale del giocatore. Una soluzione questa che sarebbe sostenuto anche dall'agente sportivo del giocatore Fali Ramadani.

Il giocatore Chiesa potrebbe prolungare il suo contratto fino a giugno 2026

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare il prolungamento di contratto di Federico Chiesa per un'altra stagione confermando l'ingaggio da 5 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna.

Il giocatore sottoscriverebbe l'intesa contrattuale fino a giugno 2026 valutando successivamente un nuovo contratto più pesante dal punto di vista economico. L'allungamento dell'intesa contrattuale permetterebbe alla Juventus anche di non svalutare il prezzo di mercato del cartellino del giocatore, considerando che a giugno 2024 il giocatore sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo ad inizio articolo Federico Chiesa non è l'unico giocatore che ha il contratto in scadenza a giugno 2025. C'è infatti anche Samuel Iling-Junior mentre Dusan Vlahovic ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2026. Sarà importante questo inizio di stagione ma non sarebbe da scartare la possibilità che anche per loro la Juventus valuti un prolungamento di contratto per una sola stagione. Da valutare anche il futuro professionale di Rugani ed Alex Sandro, entrambi in scadenza a giugno 2024. Per il brasiliano probabile cessione a parametro zero considerando anche l'ingaggio.