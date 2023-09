La Juventus ha registrato una vittoria importante contro l'Empoli, ma le preoccupazioni persistono sia per le prestazioni individuali che per l'andamento del gioco complessivo sotto la guida di Massimiliano Allegri. A parlare dell'argomento è stato il giornalista sportivo Fabio Santini, che a Tv Play di Calciomercato, ha voluto parlare anche della scelta del tecnico di schierare Vlahovic e Chiesa come punte parlando anche di una possibile partenza del giocatore della nazionale della Serbia nel mercato di gennaio.

Il giornalista sportivo Santini ha parlato della scelte di formazione di Allegri

Le critiche più severe si sono concentrate sull'allenatore livornese, Allegri. Secondo Fabio Santini, ospite su Tv Play, Allegri è ben consapevole di essere sotto osservazione e che la sua posizione potrebbe essere precaria se non fosse per una clausola contrattuale che garantisce il suo stipendio. Questo solleva dubbi sull'efficacia di Allegri nel riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano.

In particolare, le scelte di Allegri riguardo lo schierare nel settore avanzato Vlahovic e Chiesa sono state argomento di molti addetti ai lavori. Santini suggerisce che questa scelta rappresenti una sorta di messaggio alla dirigenza, poiché Allegri avrebbe preferito un centravanti diverso.

L'opinione del giornalista sportivo è che Chiesa e Vlahovic non sia un settore avanzato ben assortito. Santini ha poi rivelato un'indiscrezione di mercato su Dusan Vlahovic: 'Potrebbe lasciare la Juventus a gennaio'. A dimostrazione del fatto che Allegri non gradisce Vlahovic e Chiesa come punte titolari sono le indiscrezioni di mercato nel recente calciomercato estivo che parlavano del possibile ritorno a Torino di Alvaro Morata, poi rimasto all'Atletico Madrid.

Il mercato della Juve

Attualmente non arrivano conferme su una possibile partenza di Vlahovic nel mercato di gennaio anche perché la Juventus lo valuta almeno 80 milioni di euro e attualmente non sarebbero arrivare offerte vicine alla valutazione del cartellino del giocatore. Il giocatore della nazionale della Serbia ha il contratto in scadenza a giugno 2026, si parla anche di un possibile prolungamento di contratto, così come per Samuel Iling-Junior e Federico Chiesa, loro in scadenza a giugno 2025.

Il nazionale italiano è stato uno dei migliori nella vittoria della Juventus contro l'Empoli, segnando il gol del 2 a 0 dei bianconeri. Confermato Kenan Yildiz, che ha prolungato la sua intesa contrattuale fino a giugno 2027. Una Juventus che prosegue nella valorizzazione dei giovani, considerando che Yildiz e Huijsen sono parti integranti della società bianconera.