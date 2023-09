L'Inter è partita benissimo in questa prima parte di stagione essendo in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno con 9 punti dopo le prime tre giornate. Grande merito per i risultati conseguiti ce l'ha sicuramente Lautaro Martinez, che ha messo a segno cinque reti e che guida la classifica capocannonieri, davanti a Giroud fermo a quattro. Il Toro sembra aver fatto il definitivo salto di qualità, anche in termini di continuità, e in questo la vittoria del Mondiale potrebbe aver dato una grossa a mano l'anno scorso. Prestazioni che inevitabilmente rischiano di scatenare rumors di mercato con il ritorno di fiamma di club che già in passato avevano fatto un tentativo per lui, su tutti il Barcellona.

La Juventus proverà a rinforzarsi a centrocampo tra gennaio e giugno, anche perché Paul Pogba non dà garanzie dal punto di vista fisico. Per questo motivo i bianconeri si stanno guardando intorno e avrebbero individuato in Lorenzo Pellegrini l'innesto ideale da regalare a Massimiliano Allegri. Alla Roma c'è grande abbondanza in quel reparto e proprio per questo potrebbe essere presa in considerazione la cessione del capitano dinanzi ad una proposta congrua al suo valore.

Barcellona su Lautaro

Lautaro Martinez non è solo il capitano dell'Inter, ma anche un vero e proprio idolo per i suoi tifosi. A differenza di altri giocatori, ha dimostrato con i fatti l'attaccamento alla maglia nerazzurra e, soprattutto, nelle dichiarazioni è sempre stato sincero ammettendo come in futuro mai dire mai su un suo eventuale addio.

D'altronde in passato è stato vicino all'addio, poco prima del Covid, quando la trattativa con il Barcellona sembrava ben avviata. La pandemia poi ha cambiato tutto, ma non la stima che nutrono i blaugrana nei suoi confronti. Anche per questo gli spagnoli sarebbero pronti a rifarsi sotto la prossima estate per riprovare a portare in Catalogna uno dei migliori talenti del panorama mondiale.

Trattativa non semplice anche perché l'Inter chiede oltre 100 milioni di euro o, in alternativa, potrebbe scendere a 70-80 milioni di euro più il cartellino di Joao Cancelo che, però, il Barça dovrebbe prima riscattare dal Manchester City.

Juventus su Pellegrini

La Juventus farà sicuramente qualcosa in mezzo al campo tra gennaio e giugno per rinforzare il centrocampo, che sembra essere il vero punto debole della squadra di Massimiliano Allegri.

Paul Pogba non dà garanzie dal punto di vista tecnico, mentre gli altri elementi non garantiscono quella quantità di gol necessaria per ambire in alto. Anche per questo i bianconeri sarebbero pronti a fare un tentativo per Lorenzo Pellegrini. Già a gennaio potrebbe esserci un primo sondaggio, con la Roma che, però, non lo lascerà partire per meno di 40 milioni di euro. Accordo che potrebbe essere trovato per 15 milioni di euro più i cartellini di Nicolò Fagioli o Filip Kostic.