Fabio Ravezzani, tramite il suo account Twitter, ha espresso una critica nei confronti delle parole di Alessandro Del Piero in merito ad un suo eventuale ritorno alla Juventus con un ruolo dirigenziale.

Il giornalista ha commentato una recente intervista rilasciata da Del Piero durante un evento in Puglia al quale erano presenti diversi tifosi juventini. In questa circostanza, l'ex capitano bianconero ha affermato: "Io mi sento ancora della Juventus, non c'è bisogno di avere un ruolo in società".

L'opinione di Ravezzani è che Del Piero voglia tornare alla Juventus da dirigente per motivi economici.

Ravezzani sul probabile ingresso di Del Piero nella società Juventus

"Il suo sogno è chiedere una montagna di soldi (come da calciatore) e uno staff ben pagato per fare il presidente. L’utile e il dilettevole". Questo è il contenuto di un post che Fabio Ravezzani ha pubblicato sul suo profilo Twitter in merito ad un probabile ritorno di Del Piero alla Juventus come dirigente.

Le affermazioni di Ravezzani sono state commentate da diversi utenti. Qualcuno, ad esempio, gli ha risposto: "Legare l'amore di Del Piero per la Juve a una questione economica mi sembra quantomeno irrispettoso, oltre che storicamente discutibile. Non conosco il suo commercialista ma così, a naso, dubito poi che Del Piero abbia bisogno di soldi".

Un'altra persona ha scritto: "Non ho capito perché Agnelli lo ha mandato via a pesci in faccia e perché anche la nuova dirigenza non lo ha mai considerato. Penso ci sia qualcosa che non è mai emerso pubblicamente. Altrimenti non si spiega, sarebbe stata una mossa azzeccata riprenderlo".

E poi ancora: "Ha scelto la Juve firmando in bianco sia il suo primo contratto.

Voleva firmare in bianco anche l'ultimo. Come fai a collegare questioni di soldi con Del Piero?".

Del Piero: 'Mi sento ancora della Juve'

Durante l'evento in Puglia, Alessandro Del Piero con le sue dichiarazioni ha voluto mettere in evidenza come abbia ancora un forte legame con la Juventus e i suoi tifosi.

Nonostante non abbia un ruolo ufficiale nel club, Del Piero ha sottolineato che il suo rapporto con la Juventus rimane intatto.

Il suo contributo e la sua storia con la maglia bianconera sono un patrimonio che nessuno potrà cancellare, e il futuro rimane aperto a diverse possibilità.

D'altronde, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe l'ipotesi di un ritorno di Del Piero alla Juventus in un ruolo dirigenziale che sarebbe ancora da definire.