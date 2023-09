La dirigenza dell'Inter starebbe valutando il profilo di Wilfred Ndidi che potrebbe arrivare a parametro zero durante il prossimo mercato estivo.

Ndidi, centrocampista del Leicester, potrebbe risultare utile per rinforzare la mediana nerazzurra. Il 26enne nigeriano ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024. In caso di mancato rinnovo con il Leicester, sarebbe quindi svincolato e, in questa circostanza, l'Inter potrebbe provare ad ingaggiarlo.

L'idea dell'Inter a centrocampo per il futuro: Wilfred Ndidi

Ndidi è un giocatore di contenimento più che di impostazione, e potrebbe divenire utile come ricambio per il centrocampo dell'Inter.

Il centrocampista nigeriano sembra piacere molto ai nerazzurri che lo starebbero seguendo con particolare attenzione. Qualora non dovesse rinnovare il contratto con il Leicester, Ndidi andrebbe a parametro zero nell'estate del 2024 e, di conseguenza, diventerebbe un obiettivo concreto per la dirigenza dell'Inter.

Sul centrocampista 26enne ci sarebbero anche altri club che - come l'Inter - sarebbero allettati dalla prospettiva di inserire in organico un calciatore svincolato di talento che in questa stagione sta giocando in Championship, ovvero il campionato inglese di Serie B. Soprattutto in caso di mancata promozione del Leicester, sembra improbabile che Ndidi possa firmare un nuovo accordo contrattuale con la squadra del tecnico Maresca.

Un altro obiettivo dell'Inter per il centrocampo pare sia Kjaergaard del Salisburgo che, però, avrebbe una valutazione di almeno 20 milioni di euro.

L'Inter dopo la vittoria nel derby riparte dalla Champions

Intanto, al di là degli obiettivi di mercato del futuro, l'Inter pensa e si concentra sui prossimi impegni sul campo. Dopo la vittoria nel derby contro il Milan (battuto per 5-1 nella stracittadina di sabato 16 settembre) i nerazzurri sono attesi all'esordio stagionale in Champions League a San Sebastian, contro la Real Sociedad.

L'impegno non sembra proibitivo, e proprio per questo motivo Simone Inzaghi pare stia chiedendo la massima concentrazione alla squadra per non sottovalutare l'avversario. I calciatori hanno ottenuto la domenica libera, dopodiché si ritroveranno alla Pinetina per partire verso la Spagna.

Real Sociedad-Inter si giocherà mercoledì 20 settembre alle ore 21 e verrà trasmessa in diretta su Prime Video.

Secondo le ultime indiscrezioni, Inzaghi potrebbe effettuare dei cambi rispetto alla formazione titolare che ha battuto il Milan. Davide Frattesi - autore del gol del definitivo 5-1 nel derby al 93° - potrebbe scendere in campo dal primo minuto, e in difesa potrebbe esordire il nuovo arrivato Benjamin Pavard.

In attacco potrebbero partire Lautaro Martinez e Arnautovic, con Thuram pronto a subentrare dalla panchina.