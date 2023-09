Il Crotone torna in campo per affrontare la Virtus Francavilla nella terza giornata di Serie C. La gara, in programma domenica 17 settembre, rappresenta un'occasione di riscatto per entrambe le formazioni.

La Virtus Francavilla, sconfitta nelle prime due giornate, deve dare un segnale di risveglio davanti al pubblico di casa. Il Crotone, reduce dal Ko interno con la Turris, non può rallentare ulteriormente per non perdere contatto dal vertice della classifica.

A presentare la sfida, in conferenza stampa, è stato il tecnico crotonese Lamberto Zauli.

Crotone, Zauli fiducioso

Nella scorsa stagione alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana il tecnico Lamberto Zauli ha esordito sulla panchina del Crotone, vincendo per 1-2.

Adesso gli squali tornano sul campo della Virtus con l'obiettivo di vincere per ripartire: "Andiamo a giocare a Francavilla dopo una sconfitta. Giocheremo per vincere in un campo difficile, in erba sintetica, contro un'avversaria costruita e abituata per giocare su questo terreno di gioco. Affronteremo una partita importante per noi, vogliamo recuperare i punti persi contro la Turris".

Zauli ha poi aggiunto: "Per noi conta vincere e muovere la classifica. Rispettiamo il Francavilla che ha perso le prime due partite ma ha mostrato trame di gioco.

Giocheremo nuovamente giovedì e domenica prossima, attingeremo alla nostra rosa che è ampia e competitva".

Crotone, ritorna D'Errico

Una delle novità della terza giornata tra le fila del Crotone è il ritorno tra i convocati del centrocampista Andrea D'Errico. L'ex Bari si è allenato in questi giorni con il resto della squadra, sta bene e potrebbe far parte del match, se non dal primo minuto, almeno a gara in corso.

Una carta in più nel mazzo del tecnico Zauli che ha dovuto registrare contro la Turris difficoltà nella fase di conclusione a rete, una delle principali doti di D'Errico.

Arrivano Cerignola e Sorrento

La lunga settimana del Crotone, con tre gare in otto giorni, vedrà, oltre alla sfida di Francavilla Fontana, anche due match consecutivi all'Ezio Scida.

In Calabria arriveranno il 21 settembre l'Audace Cerignola (fischio d'inizio alle ore 20:45) e il 24 settembre sarà il turno del Sorrento (sempre alle 20:45).

L'Audace Cerignola, nell'ultima gara interna della passata stagione, riuscì a vincere contro il Crotone facendogli perdere l'imbattibilità casalinga.

Quello col Sorrento, neopromosso, sarà invece un match che manca da molto tempo in Calabria tra due squadre che in questi anni hanno viaggiato su binari opposti con gli squali che sono arrivati fino alla Serie A, mentre i campani sono dovuti ripartire dai dilettanti.