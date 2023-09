La Juventus, in queste settimane, è stata citata per alcuni contenziosi con i suoi ex calciatori.

Se Leonardo Bonucci ha fatto causa al club dopo l’esclusione dalla rosa bianconera per la stagione 2023/2024, di recente ha intrapreso le vie legali anche Cristiano Ronaldo, che vorrebbe i 19,9 milioni di stipendi arretrati congelati dal club torinese durante il periodo del Covid.

Quando nel 2020 era scoppiata la pandemia, la Juventus aveva infatti chiesto si suoi calciatori di rinunciare a delle mensilità visto lo stop dei campionati: i calciatori, Cristiano Ronaldo compreso, avevano accettato di non ricevere alcuni pagamenti degli stipendi per poi poterli recuperare in futuro.

Adesso il portoghese ha deciso di fare causa al club poiché non gli sarebbero ancora stati pagati alcuni arretrati. La questione tra la Juventus e Cristiano Ronaldo verrà discussa dal Collegio Arbitrale della Figc.

Juventus in causa con ex calciatori

Nelle prossime settimane la Juventus si ritroverà a dover discutere della questione legata alle due manovre stipendi fatte durante la pandemia con il Covid. Dopo una prima rinuncia da parte dei calciatori ad alcune mensilità nelle primavera 2020, ci fu una seconda trattativa tra il club e gli stessi giocatori. In quella occasione, però, i dialoghi furono singoli e non collettivi. In particolare la Juventus e Cristiano Ronaldo, che all’epoca era il più pagato della rosa con 31 milioni annui, si era messo d’accordo con la società firmando una scrittura privata per la rinuncia di alcuni emolumenti.

Adesso, secondo CR7, la Juventus gli dovrebbe ancora 19,9 milioni: il portoghese ha quindi richiesto di poter avere gli arretrati facendo causa alla sua ex società.

Anche Bonucci va per vie legali

Cristiano Ronaldo non è l’unico ex giocatore che ha deciso di adire alle vie legali nei confronti della Juventus.

Infatti, nei giorni scorsi, è stato il turno di Leonardo Bonucci che fatto causa per chiedere i danni dopo che la società, in estate, lo ha messo fuori rosa.

Il difensore non rientrava infatti nei piani della società che aveva quindi deciso di non farlo più allenare con i compagni e di metterlo sul mercato.

Una volta che Bonucci ha lasciato la Juventus per andare all’Union Berlino ha deciso di fare causa all’ex club per danni di immagine. Il difensore ha già annunciato che, qualora dovesse vincere il contenzioso con i bianconeri, darà il ricavato in beneficenza. La Juve, dal canto suo, non ha fatto nessun commento in merito alle cause intentate da Bonucci e Cristiano Ronaldo.