La Juventus vuole trattenere i suoi migliori giocatori per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Dopo l'interesse del Liverpool per Federico Chiesa, possibili altre offerte potrebbero arrivare nei confronti di Dusan Vlahovic, seguito da molti club internazionali.

Juve, l'Arsenal ritorna su Vlahovic. Possibile offerta a gennaio

Dopo il Chelsea, ora il numero nove bianconero sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal che già nella passata stagione aveva provato ad intavolare una trattativa con la Vecchia Signora. Infatti, i Gunners sono alla ricerca di un ulteriore attaccante da affiancare a Gabriel Jesus così da poter completare il reparto offensivo a disposizione di Arteta e puntare così alla Premier League, sfuggita nella scorsa stagione.

Il club inglese potrebbe cosi provarci già a gennaio mettendo sul piatto una cifra attorno ai 60 milioni di euro. Difficile che la Juventus possa privarsi del bomber ex Fiorentina nella finestra invernale di mercato, ma molto dipenderà dall'andamento della stagione e soprattutto dalle reali offerte che potrebbero arrivare nel mese di gennaio. Intanto, i bianconeri continuano a seguire alcuni profili per rinforzare l'attacco, tra cui Jonathan David del Lille che sarebbe un obiettivo di mercato di Milan ed Inter, ed Alvaro Morata che già in diverse sessioni di mercato era stato accostato ai bianconeri.

Juve, possibile colpo a centrocampo: da Samardzic a Konè

Oltre a trattenere i suoi migliori giocatori, la Juventus vuole puntellare l'organico ed in particolare il centrocampo già a partire dalla prossima sessione invernale di mercato.

Infatti, il club bianconero è alla ricerca di un calciatore che possa completare la mediana a disposizione di Allegri.

Se il sogno resta Teun Koopmeiners, seguito anche dall'Inter, la Vecchia Signora valuta anche il profilo di Lazar Samrdzic rimasto ad Udine dopo il mancato approdo proprio all'Inter. Come è risaputo il club friulano non fa sconti e chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro per cedere il talento tedesco.

Il classe 2000 dell'Udinese non è il solo profilo seguito dalla Juventus che starebbe prendendo in considerazione anche la candidatura di Kouadiò Konè, talentuoso centrocampista francese che si sta mettendo in luce con la maglia del Borussia Moncheglabach. Il classe 2001 avrebbe attirato già diversi club europei tra cui la Vecchia Signora.

Il Borussia non fa però sconti e chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

Infine, sullo sfondo restano vive le piste che portano a Kerphem Thuram del Nizza e Leon Goreztka che potrebbe lasciare il Bayern Monaco già a gennaio.