In questi giorni in casa Juventus continua a tenere banco il caso legato alla positività di Paul Pogba. Il francese, dopo la gara contro l’Udinese, è risultato positivo al testosterone in seguito all'assunzione di un integratore consigliatogli da un medico americano vicino alla sua famiglia.

Il complemento alimentare non sarebbe stato dichiarato da Pogba allo staff medico della Juventus, cosa che esclude il club da ogni responsabilità. Paul Pogba ha richiesto le controanalisi ma per avere l’esito dell’esame sul campione B bisognerà attendere oltre il 20 settembre, data inizialmente comunicata per avere il contro esito.

La Juventus osserva la situazione

Le controanalisi sono slittate al 5 ottobre per l'indisponibilità del perito eletto da Pogba che ha dunque chiesto e ottenuto uno spostamento della prima data inizialmente designata, quella appunto del 20 settembre.

Il francese avrebbe confessato ai dirigenti di aver assunto il complemento alimentare prescrittogli dal medico estraneo al club, adesso la società è in attesa dell’esito delle controanalisi per poi decidere il da farsi.

Qualora il 5 ottobre venissi confermata la positività la Juventus potrebbe richiedere la rescissione del contratto come previsto dall’accordo collettivo con i calciatori. Nel frattempo, data la sospensione cautelativa giunta dal Tribunale antidoping, lo stipendio di Pogba è passato da 8 milioni netti l'anno a 42mila euro circa, il minimo salariale per la categoria.

Pogba rischia da 2 a 4 anni si squalifica

Paul Pogba è in attesa di capire quale sarà il suo futuro nel mondo del calcio. In caso di conferma della positività il francese andrà a processo e rischia di essere fermato per diversi anni, il minimo previsto per lo stop sarebbe di 2 anni, in caso di dolo, però, si potrebbe arrivare a 4 anni.

Il pull di legali cui si è affidato il transalpino punterà sulla non volontarietà: Pogba avrebbe si assunto il farmaco in questione ma non era a conoscenza degli effetti collaterali e non aveva intenzione, sempre secondo i suoi avvocati, di violare le norme anti doping vigenti.

In casa venisse confermata la positività, il rapporto tra Pogba e la Juventus sarebbe destinato a chiudersi, ma il francese potrebbe a quel punto chiedere il patteggiamento della pena senza passare dal processo. In quel caso la pena potrebbe essere ridotta a diversi mesi o a un periodo di tempo compreso tra uno e due anni.