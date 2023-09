Nonostante la chiusura del Calciomercato mercato e tanti colpi che hanno puntellato l'organico, il Milan inizia già a monitorare altri profili per rendere la rosa a disposizione di Stefano Pioli sempre più competitiva ed essere così protagonisti su tutti i fronti. Uno degli obiettivi della società rossonera è quello di rinforzare il reparto offensivo e regalare al mister Pioli un attaccante che possa essere il presente ma anche il futuro del club.

Milan, forte interesse per David per la prossima estate

Nonostante gli arrivi di Okafor e di Jovic arrivato in prestito dalla Fiorentina, il Diavolo sarebbe già alla ricerca di un attaccante che possa essere l'alternativa ma soprattutto il futuro sostituto del totem Olivier Giroud, decisivo in questo inizio di stagione.

L'obiettivo numero uno sarebbe Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 che in questi anni ha fatto parlare di se grazie alle ottime prestazioni offerte in Ligue 1 con la maglia del Lille.

Il 23enne bomber canadese ha caratteristiche che potrebbero far a caso del nuovo sistema di gioco di Pioli, vista la rapidità e l'attacco alla profondità. Stando agli ultimi rumor, l'eventuale trattativa nella prossima sessione estiva di mercato non appare facile per diversi fattori. Il primo è legato alla valutazione del calciatore che si aggira attorno ai 60 milioni di euro. Il secondo potrebbe essere l'interesse di diverse squadre europee ma anche italiane come Napoli e Juventus che potrebbero prendere in considerazione offerte per Osimhen e Vlahovic, per poi virare sul talentuoso bomber del Lille.

Oltre David, il Diavolo potrebbe prendere in considerazione anche la candidatura di Armando Broja già accostato ai rossoneri in questa finestra di mercato.

Milan: l'importanza di Krunic, faro della mediana rossonera

Oltre ad aumentare il tasso qualitativo del reparto offensivo, il Milan ha tutta l'intenzione di trattenere i suoi calciatori di maggior livello e che hanno un ruolo di grande importanza nello scacchiere tattico di mister Pioli.

Leao, Theo e Maignan non sono gli unici ad aver ricevuto offerte importanti nella sessione di mercato appena conclusasi. Infatti, anche Rade Krunic ha tanti estimatori sul fronte mercato, ma l'ex Empoli viene considerato un perno della mediana del Diavolo. Nonostante diverse offerte e interessi di club europei, il Diavolo ma soprattutto mister Stefano Pioli non hanno alcuna intenzione di privarsi del classe 93, diventato il regista perfetto nel centrocampo con Reijnders e Loftus-Cheek, in attesa del rientro di Bennacer.

Per questo stando agli ultimi rumor, il Milan sarebbe pronto ad offrire il rinnovo contrattuale al calciatore. Un rinnovo fino al 2026 che rimarca l'importanza di Krunic nel progetto rossonero.