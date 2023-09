Il Milan è stato tra i protagonisti assoluti della sessione estiva di Calciomercato. Nonostante la cessione di Tonali al Newcastle, il club rossonero è riuscito a completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli con acquisti di grande spessore tecnico e personalità. L'obiettivo del Diavolo è quello di completare l'organico già nella prossima finestra invernale di calciomercato, così da competere sia per lo Scudetto che per un ruolo importante in Champions League.

Milan, opzione Juan Miranda come vice Theo

La dirigenza rossonera vuole puntellare le corsie esterne e l'intenzione è quella di acquistare un vice Theo Hernandez nella finestra di gennaio.

Sfumati diversi obiettivi come Calafiori accasatosi al Bologna, il Diavolo sarebbe sulle tracce di Juan Miranda, talentuoso terzino spagnolo in forza al Betis che in passato ha militato anche nel Barcellona. Il classe 2000 negli ultimi anni ha offerto prestazioni continue, entrando così nel mirino di diversi top club europei.

Il Milan sarebbe così pronto ad intavolare una trattativa con il Betis già a gennaio per accaparrarsi le prestazioni del 23enne esterno mancino ed anticipare così la concorrenza. Molto dipenderà dal futuro del calciatore che presente il contratto in scadenza nel giugno del 2024. In caso di mancato rinnovo tra le parti, il Diavolo potrebbe decidere di affondare il colpo con il Betis che potrebbe decidere di cedere il calciatore già a gennaio per non perderlo a parametro zero nella prossima sessione estiva di mercato.

Milan, si lavora al rinnovo di Maignan. Kjaer in bilico

Oltre a completare l'organico, il Milan lavora anche sul fronte rinnovi con l'obiettivo di trattenere i calciatori più importanti a disposizione di Stefano Pioli.

Tra questi c'è sicuramente Mike Maignan, perno della difesa rossonera. Stando agli ultimi rumors di calciomercato, il club rossonero sarebbe pronto a trattare il rinnovo contrattuale del numero uno francese che chiederebbe una cifra importante attorno agli otto-dieci milioni di euro.

Il Diavolo non ha alcuna intenzione di cedere uno dei migliori estremi difensori al mondo e per questo potrebbe decidere di accontentare l'entourage del calciomercato, viste anche le possibili offerte che potrebbero arrivare in estate con Chelsea e soprattutto Paris Saint Germain alla finestra.

Oltre Maignan, il Milan deve trovare una soluzione anche nei confronti di Simon Kjaer che vorrebbe continuare il suo percorso con la maglia rossonera. Molto dipenderà dai prossimi mesi dove il centrale danese potrebbe essere chiamato in causa, a cominciare dal derby contro l'Inter vista l'espulsione di Tomori.