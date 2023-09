Secondo le ultime di mercato, qualora la Juventus si trovasse a gennaio in corsa per lo scudetto, allora potrebbe tentare l'acquisto di Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta valutato circa 30 milioni di euro. I bianconeri inoltre valuterebbero sempre l'acquisto di Tommaso Baldanzi, centrocampista dell'Empoli che piacerebbe anche a Roma e Fiorentina. Si starebbe invece allontanando dalla Juve il profilo di Habib Diarra, mediano dello Strasburgo che il Wolverhampton con l'ausilio del Chelsea avrebbe già bloccato.

Juventus, se i bianconeri fossero in lotta per lo scudetto a gennaio, allora Giuntoli potrebbe tentare l'acquisizione di Koopmeiners

La Juventus osserverebbe da tempo Teun Koopmeiners e indiscrezioni di mercato delle scorse ore vorrebbero il club bianconero pronto a lanciare l'assalto al centrocampista dell'Atalanta qualora a gennaio la formazione guidata da Massimiliano Allegri riuscisse a rimanere attaccata al treno delle squadra in lizza per lo scudetto. L'acquisto di Koopmeiners, che attualmente verrebbe valutato dal presidente Percassi circa 30 milioni di euro, darebbe quello sprint ulteriore ad una squadra che rispetto alle avversarie, non dovrà giocare partite infrasettimanali legate a competizioni europee.

In tutto questo, alla corte dell'Atalanta e di Koopmeiners a gennaio potrebbe non presentarsi unicamente la Juventus ma anche l'Inter: la società nerazzurra, avrebbe infatti individuato nel mediano olandese il prototipo del calciatore ideale sul quale puntare e l'ad dei nerazzurri Giuseppe Marotta starebbe già preparando un'offerta per il classe '98 da recapitare a Zingonia nella sessione di riparazione invernale.

Sullo sfondo per Koopmeiners ci sarebbe anche lo sguardo della Roma di José Mourinho.

Juventus, per Baldanzi servirebbero 20 milioni, Habib Diarra si starebbe allontanando

Oltre a Koopmeiners la Juventus valuterebbe anche altri acquisti per gennaio ed uno di questi sarebbe Tommaso Baldanzi: il fantasista dell'Empoli potrebbe essere bloccato dai bianconeri nella sessione invernale di rafforzamento per essere poi lasciato nel club toscano fino al termine della stagione in corso.

Il cartellino di Baldanzi si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che oltre alla Juventus avrebbe attratto le attenzioni di Fiorentina e Roma. Più lontano dalla Juventus invece sembrerebbe il profilo di Habib Diarra: il giovane centrocampista dello Strasburgo sarebbe stato bloccato dal Wolverhampton ma dietro a questa manovra di mercato ci sarebbe il Chelsea. La società londinese, stando alle indiscrezioni di mercato trapelate da Football Insider, avrebbero partecipato a questa operazione con l'intento nel prossimo futuro di prelevare il mediano classe 2004 direttamente dai "Wolves".