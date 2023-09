Sarà già derby di Milano [VIDEO] al rientro dalla pausa che vede impegnate, per questa settimana, le nazionali. Inter e Milan, però, non ricevono grandi notizie dai ritiri di Cile e Francia. Alexis Sanchez non avrebbe avuto esiti confortanti dalla analisi del sangue svolte durante il ritiro e si parla di una possibile anemia che lo mette ai box per la partita con l'Uruguay. Per Olivier Giroud si è trattato di un problema alla caviglia che sembra essere risolvibile nel giro di qualche giorno. Giroud si allena nuovamente a Milanello per preparare la sfida che potrebbe valere il primato contro Lautaro e compagni.

L'Inter non ha ricevuto alcuna comunicazione dal Cile e attende aggiornamenti perché, il tecnico, Simone Inzaghi deve riflettere sulle punte da schierare.

Le riflessioni di Inzaghi

Thuram è sicuro di un posto avanti, così come Lautaro che però dovrà essere valutato perché tornerà tra giovedì e venerdì dal ritiro con l'Argentina. Se non dovesse giocare dal primo minuto potrebbe toccare a Marko Arnautovic. Solita formazione per Inzaghi che dovrebbe schierare ancora Matteo Darmian e non Pavard in difesa con De Vrij e Bastoni davanti a Sommer. In questa settimana è tornato a disposizione anche Acerbi che dovrebbe partire dalla panchina. Dumfries, che ha giocato un'ottima partita con l'Olanda, dovrebbe giocare sulla destra con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo.

Dimarco sarà il fluidificante per la corsia mancina. In attacco spazio a Lautaro-Thuram ma se l'argentino non dovesse essere in condizioni ottimali sarebbe pronto Arnautovic.

La difesa di Pioli

Il Milan affronterà l'Inter senza Tomori che dovrà scontare il turno di squalifica dopo il cartellino rosso ricevuto nella sfida vinta per 2-1 contro la Roma.

Al suo posto dovrebbe giocare Kalulu in coppia con Thiaw. Theo Hernandez e Davide Calabria avranno il compito di proteggere Maignan. A centrocampo confermatissimi Krunic, Loftus Cheek e Tijjani Reijnders. Per quanto riguarda il reparto offensivo, ci saranno Rafael Leao e Christian Pulisic sulle fasce e Giroud al centro. Se il francese non dovesse recuperare potrebbe essere sostituito dall'ultimo acquisto Luka Jovic che potrebbe giocarsi la maglia anche con Okafor.

L'ex Salisburgo potrebbe essere impiegato come esterno di sinistra ma anche come falso nove.

Le possibili scelte di Inzaghi e Pioli per Inter-Milan

Inter, (3-5-2) Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro All. Inzaghi

Milan, (4-3-3) Maignan, Calabria, Thiaw, Kalulu, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Leao, Giroud, Pulisic All. Pioli